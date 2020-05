Une bavure policière a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 mai 2020 dans la ville de Kayes. Puis s’en est suivi, le 13 mai 2020, des manifestations dans la 1ère région administrative. Le bilan de ces évènements dramatiques s’est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés et des cas d’incendies. A cet effet, la commission nationale des droits de l’homme (CNDH), présidée par Aguibou Bouaré et l’Association malienne des droits de l’homme (AMDH), présidée par Me Moctar Mariko ont, chacune, fait un communiqué pour condamner l’acte. La CNDH recommande aux autorités judiciaires de poursuivre et traduire en justice toute personne, y compris les agents des forces de l’ordre auteurs, co-auteurs et complices de violations des droits de l’homme. Quant à l’AMDH, elle encourage les autorités judiciaires à ne ménager aucun effort pour mener à son terme cette enquête en vue d’en situer les responsabilités, d’en informer l’opinion publique, et condamner le cas échéant, les personnes qui se seraient rendues coupables ou complices de ces actes criminels qui ne sauraient être tolérés dans un État de droit.

