Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client et autres parties intéressées, la motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus, l’analyse des risques et opportunités ainsi que l’amélioration continue.

ISO 9001:2015 aide à s’assurer que les clients obtiennent des produits et services uniformes et de bonne qualité avec, en retour, de belles retombées commerciales.

Grâce à la détermination et au grand professionnalisme de toute l’équipe HQSE (Hygiène,

Qualité, Sécurité et Environnement) de BRAMALI, cette importante certification obtenue en

2012, a été renouvelée le 10 Août 2018.

Félicitations à l’ensemble des agents de BRAMALI, qui œuvrent au quotidien pour mettre à la disposition des consommateurs des produits de GRANDE QUALITE, et merci au soutien permanent et sans faille des millions de consommateurs maliens.

Commentaires via Facebook :