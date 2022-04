Le 02 avril 2022, l’Adéma-PASJ a organisé pour la première fois, un panel des principaux acteurs de l’avènement de la démocratie multipartite au Mali. A cette occasion, il s’agissait de jeter un regard rétrospectif critique et objectif sur les 31 ans d’exercice démocratique pour relever les acquis et les insuffisances afin de mieux se projeter dans l’avenir. Il s’agissait d’échanges sans tabous.

En attendant les différents actes de cette journée commémorative du 26 mars 1991, il nous parait prématuré de tirer des conclusions hâtives d’échanges ouverts. C’est pourquoi, surpris par la publication d’un communiqué sur les réseaux sociaux au nom d’un certain « Collectif pour la Défense des Militaires », en abrégé « CDM », en date du 03 avril, 2022 attribuant des propos à certains panélistes, l’Adéma-PASJ souhaite apporter des précisions.

En effet, le Collectif en question dit avoir « appris avec stupéfaction la déclaration honteuse que le CDM qualifie de trahison nationale venant de Monsieur Tiebilé Drainé en marge, selon eux (les acteurs du mouvement démocratique : NDLR) du 31ème anniversaire de la démocratie Malienne », dans laquelle déclaration, M. Drainé aurait « annoncé la célébration prochaine du dixième (10) anniversaire de l’azawad ».

Par la même occasion, « le CDM attire l’attention des plus hautes autorités sur des tels mouvements et regroupements sous prétexte d’être des “acteurs démocratiques”. » et « les exhorte à plus de vigilance en jouant pleinement leur partition dans la stabilisation de notre pays. ».

Cette grossière déformation des faits, cette menace contre les acteurs du mouvement démocratique appelle de la part de l’Adéma-PASJ, initiateur et organisateur du panel de haut niveau en question, commémorant le 31ème anniversaire de la révolution du 26 mars 1991, les précisions suivantes :

Ce panel, tenu le 02 avril 2022 au CICI3 sur initiative du Comité Exécutif de l’Adema-PASJ, a regroupé les panélistes suivants : Pr. Dioncounda Traoré (empêché), Cheikh Oumar Cissoko (empêché), Me Mountaga Tall, Mme Sy Kadiatou Sow, Pr. Ali Nouhoum Diallo, Tiébilé Drame, Pr. Moustapha Dicho, Dr. Adama Tièmoko Diarra, Dr, Mohamed Chérif Cissé et Dr. Oumar Mariko ;

Étaient également présents, en qualité d’invités d’honneur, les anciens Premiers ministres, Sounatna Sacko et Modibo Sidibé, des Chefs de Partis politiques, des représentants de la société civile et d’autres acteurs du 26 mars 1991.

Monsieur Tiébilé Drainé, panéliste de la journée d’échanges n’a jamais tenu les propos que le

« CDM » lui attribue, encore moins, dans l’esprit de soutenir une quelconque séparation de notre pays. Au contraire, il a voulu alerter en ces termes…

« Après le succès de la révolution démocratique, le Mali se trouve confronté à un certain nombre de difficultés dont on peut énumérer quelques unes. C’est un pays fragile, divisé et très divisé…, un pays, où la menace séparatiste est particulièrement ravivée ces derniers mois. Dans quelques jours, nous aurons un indicateur. Parce que, dans quelques jours, ce sera le 10ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance de l’Azawad. L’on verra la façon dont ce 10ème anniversaire sera célébré. Ça nous donnera une indication de la force de la menace terroriste dans un contexte de crise et d’affaiblissement de notre pays. ».

Il convient, dès lors, de noter que les auteurs du communiqué ne peuvent apporter aucune preuve de leurs accusations, aucun fait précis pouvant confondre les intervenants dont M. Tiébilé DRAMÉ.

Par conséquent, l’Adéma-PASJ invite « le CDM » à suivre l’intégralité des propos tenus par M. Dramé et d’autres acteurs du Mouvement Démocratique sur les réseaux sociaux, car la journée d’échanges a été intégralement enregistrée, sous forme audio et vidéos, et retransmise en direct.

L’Adéma-PASJ tient à rappeler qu’aucune menace, aucune intimidation, aucun chantage n’entamera la ferme détermination des acteurs du mouvement démocratique à sauver la démocratie et à s’opposer aux tentatives de falsification et de réécriture de l’histoire de la démocratie au Mali par des nostalgiques de la période révolue de la dictature et du parti unique constitutionnel.

Pour ceux qui ont tendance à oublier, la démocratie, les libertés individuelles et collectives ont été arrachées de haute lutte et dans le sang par le peuple souverain du Mali. Par conséquent, aucun propos à caractère séparatiste ou indépendantiste ne saurait être tenu par les acteurs du 26 mars 1991, tous des patriotes, des républicains sincères et convaincus.

Par cette mise au point, l’Adéma-PASJ espère avoir éclairé l’opinion nationale et internationale et invite les auteurs à arrêter leur malheureuse aventure qui ne fera qu’exacerber des tensions inutiles.

L’Adéma-PASJ rassure ses partenaires politiques qu’il continuera à exécuter son programme de rencontres sur toutes les questions d’intérêt national, surtout sur les menaces qui pèsent sur la démocratie malienne, chèrement acquise le 26 mars 1991, tel que fortement exprimé et souhaité par tous les participants au panel.

L’Adéma-PASJ regrette que ce tendancieux communiqué, rédigé par des personnes, prétendant défendre les militaires, et contenant des faits erronés en lien avec sa journée d’exercice démocratique, ait été diffusé sans aucune consultation préalable de la part de ses auteurs.

L’Adéma-PASJ, tout comme les autres formations politiques issues du mouvement démocratique, fidèles aux principes de la démocratie, de l’intégrité du territoire national, de la souveraineté de notre pays et a son engagement indéfectible auprès de nos Forces armées de défense et de sécurité, n’ont aucune leçon de patriotisme ou de morale républicaine à recevoir des personnes qui veulent l’aire de la situation difficile actuelle de notre pays un fond de commerce et, se targuant de défenseurs de l’Armée nationale, exclure de ce champs les honnêtes citoyens dont les parents, les frères et les soeurs sont sous le drapeau national.

Vive le Mali un et indivisible, démocratique et laïc !

Vive le mouvement démocratique !

Vive l’Adéma-PASJ !

Bamako, le 04 avril 2022

Le Comité Exécutif

Le Président

Pr Marimantia DIARRA

Officier de l’Ordre National

