Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire) condamne avec la dernière rigueur le vote intervenu hier 27 juin 2019 par de soit disant ”Députés” de leur ”mandat” parlementaire en violation flagrante de la Constitution démocratique du 12 janvier 1992 et en usurpation éhontée de la souveraineté du Peuple malien.

La promulgation d’une telle ”loi” par le Président de la République ferait franchir à l’Etat malien une étape de plus vers sa transformation en République bananière.

Parti de l’avant-garde militante et révolutionnaire du Peuple malien, la CNAS-Faso Hèrè engage les Forces patriotiques, progressistes, républicaines et démocratiques à l’unité d’action pour faire échec au projet antinational et antidémocratique de restauration de l’ordre sociopolitique colonial et de remise en cause des acquis du 22 septembre 1960 et du 26 mars 1991.

Le Mali pour tous, des chances égales pour tous/ toutes!

Bamako le 28 juin 2019

Pour le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè Le

Secrétaire Général

Soumana Tangara

