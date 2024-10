Communiqué de presse : Journée mondiale de la vue, l’organisation internationale de développement Sightsavers appelle à un meilleur accès aux services de santé oculaire pour tous

La santé oculaire est aussi importante pour les enfants que pour les personnes âgées. Que cela soit pour les enfants comme les personnes âgées : un manque de soins de santé oculaire au Mali entraîne des problèmes de vision inutiles.

À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, le jeudi 17 octobre, l’organisation internationale de développement Sightsavers appelle à un meilleur accès aux services de santé oculaire pour tous y compris pour les enfants d’où le thème de cette année « Aimons nos yeux avec un accent particulier sur la vision des enfants »

Les problèmes de vue ne touchent pas uniquement les personnes âgées, c’est une idée courante qui est fausse. Tout le monde a besoin, à un moment ou à un autre, d’aide pour maintenir une bonne santé oculaire : pour voir le tableau à l’école, pour conduire et travailler, et pour être indépendant plus tard dans la vie. Pourtant, la santé oculaire est un domaine négligé des soins de santé, et les gens luttent contre la cécité et les troubles de la vue qui auraient pu être évités.

Au Mali et dans le monde entier, les gens rassemblent leurs collègues, leurs amis ou des objets sur le lieu de travail ou dans la maison pour former une forme d’œil aussi grande que possible et partagent leur #EyeCreation sur les réseaux sociaux, car nous avons besoin de grands changements pour remédier à l’inégalité mondiale en matière de santé oculaire.

Pour renforcer les actions de lutte contre la cécité chez les enfants, chaque année, le Programme National de Santee Oculaire (PNSO) avec l’appui technique et financier de Sightsavers, organiser des journées de dépistage et de prise en charge des vices de réfraction chez les enfants.

Dr Mamadou Coulibaly, Directeur pays par intérim chez Sightsavers, commente : « Deux tiers des personnes n’ont pas accès aux lunettes dont elles ont besoin pour voir clairement. Cela s’applique aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Le manque d’accès a également un impact sur le traitement d’autres maladies oculaires comme la cataracte, avec laquelle un enfant peut naître.

À l’échelle mondiale, 1,1 milliard de personnes souffrent d’une déficience visuelle non traitée ou évitable. Sightsavers finance l’organisation des campagnes de chirurgie gratuite de la cataracte dans 28 districts sanitaires repartis entre les trois régions d’intervention de son projet de santé oculaire inclusif avec un objectif de 150 personnes par district soit 4200 personnes qui vont recourir la vue.

Dr Mamadou Coulibaly, poursuit : « Au Mali, selon les statistiques de l’IAPB Vision Atlas, 2,2 millions de personnes ont des problèmes de vision et 170,000 personnes sont aveugles ou ont une déficience visuelle modérée à sévère due à une cataracte ou à une erreur de réfraction. Sightsavers travaille avec le ministère de la Santé et du développement social à travers ses services comme le Programme National de Santé Oculaire (PNSO) et les Directions Régionales de Santé (DRS) de Koulikoro, Sikasso et Ségou pour améliorer l’accès à des services de santé oculaire de qualité et abordables pour tous. »

Partout dans le monde, les problèmes de vision évitables tels que la cataracte et les erreurs de réfraction non corrigées, sont les principales causes de cécité et de déficience visuelle respectivement.

Les problèmes de santé oculaire dans le monde representent un seizième de la perte annuelle de productivité mondiale due à la déficience visuelle. Par exemple, le fait de posséder les bonnes lunettes pourrait aider les gens à augmenter leurs revenus d’un tiers, ce qui stimulerait l’économie. Pourtant, la plupart de ces gens n’ont pas accès aux lunettes dont ils ont besoin, et les enfants souffrant de déficience visuelle dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont jusqu’à cinq fois moins de chances de suivre une éducation formelle, ce qui a un impact avenir.

L’impact de la santé oculaire peut être observé chez Biya 14 ans vivant avec sa grand-mère Korotoumou dans la région de Koulikoro.

Elles sont toutes deux atteintes d’albinisme alors qu’au Mali, les personnes atteintes d’albinisme sont souvent exclues de la pleine participation à l’éducation en raison de leur déficience visuelle et de la stigmatisation associée à cette maladie.

Biya est scolarisée en cinquième année. Depuis son entrée à l’école, elle a remarqué un problème de vision et a devait se tenir à quelques centimètres du tableau noir pour pouvoir lire. Sa grand-mère a été informée que les enseignants de son école avaient reçu une formation sur le dépistage des troubles de la vue chez les enfants. Biya a été examinée par son enseignant et un ophtalmologiste, dont la formation a été financée dans le cadre du projet de santé oculaire financé par Sightsavers. Il lui a été diagnostiqué une erreur de réfraction. Korotoumou est extrêmement reconnaissante de ce soutien : « Merci d’avoir redonné le sourire à ma petite-fille. Grâce à ces lunettes, elle s’épanouit de plus en plus à l’école ».

Depuis qu’elle a reçu ses lunettes, Biya lit et écrit mieux. Elle nous a dit : « J’adore aller à l’école et je suis même la première de ma classe. Quand je serai grande, mon rêve est de devenir médecin pour sauver la vue des gens qui n’en ont pas les moyens. Je voudrais remercier Sightsavers pour mes lunettes, qui m’aident beaucoup dans mon apprentissage car je peux maintenant m’asseoir à la même table que mes camarades de classe pour étudier ».

Dr Mamadou Coulibaly conclut : « De nombreuses interventions en matière de santé oculaire peuvent être relativement petites ou simples, mais leur impact peut changer la vie. »

Sightsavers et le ministère de la santé et du développement social à travers le PNSO commémorent également la Journée mondiale de la vue, à travers une cérémonie pour renforcer la sensibilisation de la population sur la santé oculaire, les campagnes de chirurgie gratuite de la cataracte et aussi les dépistages et prise en charge des vices de réfraction en milieu scolaire.

A propos de Sightsavers :

Sightsavers est une organisation internationale qui travaille avec les gouvernements et les partenaires de plus de 30 pays à revenu faible et intermédiaire en Afrique et en Asie pour :

créer un monde plus égalitaire où les personnes handicapées peuvent accéder aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi sans discrimination.

lutter contre la cécité et les déficiences visuelles évitables, , notamment la cataracte et les erreurs de réfraction telles que la myopie.

traiter et éliminer les maladies tropicales négligées , et,

