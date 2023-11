Communiqué du Conseil national de Transition sur la libération de Kidal

Le Président du Conseil national de Transition, les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents, ainsi que l’ensemble des membres du Conseil national de Transition ont appris avec joie ce jour Mardi 14 novembre 2023, à travers un flash spécial diffusé sur la télévision nationale à 11 h 45 mins, un communiqué signé du Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, le Colonel Assimi GOITA annonçant, la prise triomphale de la ville de Kidal par nos FAMas. Cette rentrée dans la ville de Kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire longtemps envahi par des hordes de terroristes sans foi, ni loi.

Le Conseil national de Transition salue les FAMas qui, par leur persévérance et leur bravoure, ont fait rentrer Kidal dans la République.

Le Conseil national de Transition rappelle avec véhémence le caractère un et indivisible du territoire national et l’impérieuse nécessité pour toutes les filles et tous les fils du pays de sceller une union sacrée et d’accepter tous les sacrifices nécessaires pour la restauration de l’intégrité territoriale et la préservation du caractère laïc de notre République.

Le Conseil national de Transition salue l’ensemble de nos troupes engagées sur les différents théâtres d’opération et qui, avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train d’accomplir leurs missions de protection des personnes et de leurs biens.

Le Conseil national de Transition réaffirme son soutien total et inconditionnel au Chef suprême des armées au Gouvernement de transition et à nos forces de défense et de sécurité pour cette victoire nette et sans bavure sur les groupes armés terroristes et alliés.

Le Conseil national de Transition, en ce moment historique et mémorable de l’histoire du Mali, salue le courage et la résilience de notre peuple et exhorte l’ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos forces de défense et de sécurité.

Le Conseil national de Transition remercie les amis et les partenaires du Mali qui, en ces moments décisifs de notre histoire, sont restés à nos côtés.

Vive les Forces Armées maliennes. Vive la République.

Bamako, le 14 novembre 2023

P/O Le Secrétaire général Adjoint

Amadou Baba WAGUE

Officier de l’Ordre National

