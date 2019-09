Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale qu’un camion-citerne de 14 mille litres transportant du carburant a pris feu, ce mardi 24 septembre 2019, aux environs de 16 heures, à Bamako, près de la Station Shell non loin de l’Hôtel « COLIBRIS » à Badalabougou.

Dès l’annonce de l’accident, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le cabinet du Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Le bilan provisoire fait état de 07 morts et 46 blessés par suite de brûlures, dont 42 ont été évacués au Centre Hospitalier Universitaire du Gabriel Touré pour les soins, et 04 à l’Hôpital du Mali. Les corps des calcinés ont été transportés au Centre de Santé de Référence du Quartier-Mali.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Par la même occasion, le Gouvernement félicite les éléments de la Protection Civile pour leur promptitude et leur professionnalisme lors des opérations de secours.

Le Gouvernement rassure que des investigations sont en cours pour comprendre les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.

Bamako, le 24 septembre 2019

Le Ministre Porte-parole du Gouvernement

Yaya SANGARE

