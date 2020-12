Nous, les présidents et les membres des associations maliennes ci-dessous, ainsi que les amis et sympathisants du Maroc : conseil fédéral des adeptes de la tarîqa tidjaniya au mali (confenat-Mali), association malienne d’amitié mali-Maroc (amama), conseil de la qadiriya au mali, et l’organisation malienne des sortants de l’institut Mohammed VI pour la formation des imams (omsifi), avons suivi avec beaucoup d’intérêt les récents développements au Maroc, sous l’égide de sa majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminines, qu’Allah l’assiste, qui ont permis d’aboutir aux importantes et courageuses mesures ci-après :

la reconnaissance de la pleine souveraineté du royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain par la grande puissance mondiale ;

le soutien à la proposition marocaine d’autonomie du Sahara, en tant que base unique pour une solution juste et définitive à ce conflit ;

l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla en vue d’encourager les investissements et contribuer au développement économique de la région ;

la réaffirmation de la position constante du royaume du Maroc concernant la question palestinienne fondée sur deux états vivant côte à côte dans la paix et la sécurité et que les négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes restent le seul moyen de parvenir à un règlement définitif et global de ce conflit. de surcroît, en sa qualité de président du comité alqoods, sa Majesté le Roi insiste sur la nécessité de préserver le statut spécial de cette ville qui doit rester ouverte aux adeptes des trois religions ;

la reprise des mécanismes de coopération avec l’état d’Israël, à l’instar de ce qui existait déjà entre 1994 et 2002.

Grâce à ces décisions historiques, le Maroc a franchi avec courage et détermination un grand pas qui constitue un succès éclatant de la diplomatie sage et pragmatique de sa Majesté le Roi.

Nous notons aussi avec une grande satisfaction que l’action du royaume du Maroc en vue de consacrer la marocanité du Sahara ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes.

Nous présentons nos vives félicitations à sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour leurs inlassables efforts de toujours qui aboutissent aujourd’hui a toutes ces décisions prometteuses d’un développement économique dans la région, la communion, l’entente et la paix entre les fils d’Abraham, et plus généralement à l’ouverture d’une nouvelle ère de prospérité au Maghreb et au Moyen Orient. Nous notons la que le Maroc a un rôle de premier plan à jouer dans ce contexte.

Nous encourageons et saluons ces initiatives qui induisent, comme l’enseigne notre religion, les valeurs de tolérance, de dialogue, de paix, de communion et de coopération entre les peuples et les états.

Nous prions pour qu’Allah, Soubhanhou Wa Taala, fasse que tout cela facilite l’entente, la compréhension et le bon-vivre ensemble entre les peuples pour plus de bonheur pour l’humanité tout entière.

vive un monde d’amour, de paix, et de prospérité.

