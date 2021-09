Huawei lance sa Première Edition du Concours en TIC au Mali

Mali, Bamako, le 1er septembre 2021 – La Cérémonie d’ouverture de la Première édition de Huawei ICT Competition au Mali a eu lieu hier, mardi 31 août, à l’hôtel Radisson Collection Bamako, sous le parrainage et en présence du Ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration Son Excellence Monsieur Harouna Mamadou TOUREH, du Ministre de de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Son Excellence Monsieur Amadou KEITA.

Cette édition a ainsi été l’occasion pour Huawei, Groupe leader mondial des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), de renforcer son partenariat avec l’écosystème TIC local, aux côtés de la société Moov Africa Malitel et la Société Orange Mali.

De nombreux étudiants de différentes universités maliennes ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Le monde académique était également représenté puisque les recteurs des Universités partenaires étaient présents.

Le Ministre de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration Son Excellence Monsieur Harouna Mamadou TOUREH a ainsi souligné : « Ce programme Huawei ICT Competition donnent l’opportunité à chaque continent, chaque pays, chaque ville, chaque quartier, chaque famille ou tout simplement chaque individu d’évoluer, de communiquer, se nourrir, se soigner, se distraire et se développer. (…) Les pays qui ont réussi ces dernières années à se placer au niveau des pays émergeants ont tous atteint ce stade en mettant les TIC comme moteur de développement (…). En conséquence, je félicite Huawei pour cette Edition au Mali. Ce programme Huawei ICT Competition cadre bien avec la vision du Gouvernement de transition pour le Mali.»

Ce constat a été partagé par le Ministre de de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Son Excellence Monsieur Amadou KEITA : « En tant que Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, vous comprendrez toute ma gratitude à Huawei pour cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’employabilité de nos étudiants des filières TIC et de développement du numérique au Mali. (…) l’avenir des générations futures, en termes d’insertion socio-professionnelle, comme d’épanouissement personnel se joue pour une large part, dans la maîtrise des nouvelles technologies. »

Monsieur August DONG, Directeur Général de Huawei Mali, a formalisé officiellement le lancement de cette compétition, une première dans le pays, en expliquant : « Depuis le lancement du Programme Huawei ICT Competition en 2015, plus de 82 pays et régions dans le monde et plus de 150 000 étudiants ont participé à ce programme, touchant plus de 2000 institutions d’enseignement supérieurs. Cette année, la Première Edition de la Huawei ICT Competition est lancée au Mali »

En réponse à la question sur la vision de Cette compétition visant au Mali, Monsieur August DONG a répondu : «De nos jours, le domaine des TIC se développe très rapidement, la formation des talents TIC vont profondément faire progresser la société. De ce fait, Huawei contribue à travailler avec le gouvernement malien, les institutions d’enseignement et les opérateurs en fournissant des formations aux compétences TIC afin d’établir un écosystème de talents TIC ouvert, sain et durable au Mali. »

Pour rappel, Huawei ICT Competition est un évènement destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur du monde entier, dans le but de promouvoir la croissance de l’écosystème des talents en TIC. La compétition s’adresse aux étudiants en cours d’étude des Institutions d’Enseignements Supérieurs du Mali.

Commentaires via Facebook :