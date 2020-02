Samedi 22 février 2020, la salle Balla Moussa a refusé du monde. Pour cause : la première Fédération des associations Sénégalaises au Mali (FASEM) a été portée sur les fonts baptismaux.

La volonté politique des autorités sénégalaises pour fédérer les ressortissants de la diaspora a été portée par l’ambassadeur, M. BIRAME MBAGNICK DIAGNE. Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’occasion, ce dernier a fait la genèse et l’évolution de la FASEM. Sept mois de rencontres, de conciliabules, de concessions ont été nécessaires pour faire l’unanimité de la communauté autour de DAOUDA DIOH, à la tête d’un bureau de 15 membres.

En réponse à la sollicitation de ses compatriotes, DAOUDA DIOH, en toute humilité, a accepté la charge et a offert un terrain à Kati pour servir de siège à la fédération. Il a lancé un appel à l’union sacrée autour des idéaux de cohésion, d’intégration, de renforcement du vivre ensemble entre Sénégalais et entre Sénégalais et Maliens.

La FASEM est née avec pour armes et bagages une coopérative d’habitat et une mutuelle de santé. Dès lors, elle devient une cause commune qui interpelle et engage tous les ressortissants sénégalais.

La FASEM est non seulement un trophée de guerre pour l’ambassadeur et son équipe, mais aussi un défi pour l’équipe dirigeante et un modèle forgé à la tâche.

Bon vent à la FASEM!

