La subvention de co-investissement USAID / Prosper Africa

à Mali Shi SA et Yolélé va accroître les exportations et créer 13 000 emplois.

Bamako, Mali – Établir un commerce direct de fonio entre les États-Unis et le Mali est l’objectif ambitieux d’un projet commun de deux entreprises, Mali Shi SA et Yolélé, qui ont reçu une subvention de co-investissement de 1,9 million de dollars de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) West Africa Trade & Investment Hub (Trade Hub) par le biais de Prosper Africa.

Le fonio est une céréale de base d’Afrique de l’Ouest qui regorge de nombreux nutriments et avantages pour la santé. Il est naturellement sans gluten, riche en vitamines B et pauvre en cholestérol, en sodium et en graisses. En outre, son faible indice glycémique en fait un glucide approprié pour les personnes atteintes de diabète, une population croissante en Afrique de l’Ouest, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, le fonio est considéré comme une espèce de culture négligée et sous-utilisée. Le partenariat ainsi que le projet du TRADE HUB avec Mali Shi et Yolélé vise à changer cela en établissant une nouvelle chaîne de valeur mondiale ouest-africaine pour le fonio, avec le Mali, le huitième plus grand pays d’Afrique, comme épicentre. Le projet vise à faire des États-Unis le premier marché du fonio et à générer 2 400 tonnes métriques par an de nouvelles exportations d’ici la fin du projet sur deux ans et demi, pour une valeur de plus de 5 millions de dollars. Le projet créera également 13 714 emplois dans le secteur agricole au Mali, et 4,5 millions de dollars en ventes collectives aux petits exploitants.

” Le potentiel du marché du fonio et des produits connexes reste largement inexploité aux États-Unis “, a déclaré le chef et auteur de livres de cuisine Pierre Thiam, co- fondateur avec Philip Teverow de Yolélé, une entreprise américaine lancée en 2017 pour partager les ingrédients et les cuisines de l’Afrique avec le monde entier. “Le fonio s’inscrit dans les dernières tendances positives des super aliments, des céréales anciennes/héritées et des produits sans gluten. Au-delà de ses avantages nutritionnels et culinaires, il se cuisine en seulement cinq minutes! Le fonio offre également d’importantes possibilités de générer des emplois et des revenus en Afrique de l’Ouest, chez les femmes en particulier.”

Grâce à la subvention TRADE HUB, Mali Shi, l’agro-transformateur et entreprise principale du projet, espère obtenir, avec Yolélé, 11,6 millions de dollars supplémentaires de sources privées afin d’organiser une chaîne d’approvisionnement en fonio qui réponde aux meilleures pratiques internationales et établisse des liens directs avec les marchés commerciaux américains pour les produits à base de fonio, y compris Whole Foods Markets. Le projet comprendra le développement et la promotion du marché américain, le développement de la chaîne d’approvisionnement et la création d’un nouveau centre de transformation, West African Ancient Grains

“L’un des impacts les plus positifs de ce projet est de fournir de multiples sources de revenus aux agriculteurs de notre réseau en pleine expansion, qui compte déjà plus de 23 000 collecteurs/éleveurs de karité”, a déclaré Simballa Sylla, le PDG de Mali Shi, le plus grand transformateur de beurre de karité au Mali. “Il est financièrement intéressant pour les agriculteurs de s’engager dans des rotations durables, biodiverses et multi-cultures uniquement s’ils ont des clients pour leurs récoltes. West African Ancient Grains est ce client, un élément qui a manqué aux petits exploitants du Sahel. West African Ancient Grains est ce client, un élément qui a manqué aux petits exploitants du Sahel.””

Le partenariat de co-investissement du Trade Hub avec Mali Shi et Yolélé constitue son premier au Mali.

” Le Mali regorge d’opportunités pour soutenir la croissance économique par le biais de l’investissement privé, créer des emplois à long terme pour les petits exploitants agricoles et augmenter les exportations de produits tels que le fonio vers les États-Unis “, déclare Frantz Tavares, Responsable des partenariats public-privé pour le Trade Hub. “J’espère que notre projet avec Mali Shi/ Yolélé le prouvera et encouragera davantage d’investissements dans les entreprises à fort potentiel du Mali.”

Le succès du projet sera déterminant pour que Yolélé réalise un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars d’ici la fin du projet, grâce à l’expansion de la distribution de ses collations ainsi que d’autres dérivés du fonio dans les circuits de détail, de services alimentaires et industriels. À la fin du projet, les petits exploitants agricoles partenaires de Mali Shi/Yolélé gagneront un revenu durable grâce à la vente de fonio en complément de leurs autres activités agricoles, ce qui augmentera le revenu monétaire de la famille d’environ 85 % et son revenu global de 32 %.

À propos du Trade Hub : Le West Africa Trade & Investment Hub (Trade Hub) est une initiative financée par l’USAID pour stimuler la croissance économique grâce à des partenariats avec le secteur privé, en vue de générer de nouveaux investissements, créer de nouveaux emplois et renforcer la valeur des exportations régionales et internationales en provenance d’Afrique de l’Ouest.

À propos de l’USAID : L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est la principale agence du gouvernement des États-Unis œuvrant pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde et permettre à des sociétés résilientes et démocratiques de réaliser leur potentiel. L’année 2021 marque le 60e anniversaire de l’USAID et 60 ans de partenariat avec le peuple sénégalais.

À propos de Prosper Africa: Prosper Africa est l’initiative du gouvernement américain visant à augmenter de manière substantielle le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique. L’initiative rassemble les services et les ressources de l’ensemble du gouvernement américain afin d’aider les entreprises et les investisseurs à obtenir des informations sur le marché, à accéder à un soutien commercial et à explorer les possibilités de financement.

A propos de Mali Shi: Mali Shi est un agro-transformateur malien qui fait partie du Groupe OMNIUM Mali, un conglomérat industriel présent au Mali depuis plus de 20 ans. Elle exploite une usine de fabrication à l’échelle industrielle – unique en son genre au Mali – pour fournir du karité aux principaux négociants mondiaux de beurre de karité. Sa mission est de transformer les matières premières locales en produits agricoles à valeur ajoutée grâce à des partenariats durables avec des organisations de production rurales. L’entreprise fournit des revenus à des dizaines de milliers de femmes grâce à ses opérations d’approvisionnement exclusives.

À propos de Yolélé: Yolélé est une entreprise alimentaire africaine basée aux États-Unis. Yolélé met sur les tables du monde entier des ingrédients africains sous-utilisés, comme le fonio, dans des produits à valeur ajoutée qui trouvent un écho auprès du public international.

