Bamako, le 30 Novembre 2020

1. Le groupe Resolute Mining a le plaisir d’annoncer la nomination récente de M. Ousmane Coulibaly au poste de Directeur Pays du groupe Resolute Mining au Mali. M. Coulibaly était auparavant conseiller en relations gouvernementales et commerciales de Resolute Mining.

Selon Dave Kelly, Directeur des Operations du groupe Resolute Mining : “Ousmane Coulibaly a récemment été nommé Directeur Pays de Resolute et Ousmane travaillera en étroite collaboration avec Mohamed pour gérer nos interactions avec le gouvernement malien à Bamako”.

Dave Kelly ajoute : “La nomination d’Ousmane Coulibaly à ce poste stratégique participe à la politique nationale de développement des ressources humaines du groupe Resolute Mining dans toutes ses mines”.

Le groupe Resolute Mining a également le plaisir d’annoncer la nomination de M. Mohamed Cissé au poste de Directeur Général de la Société des Mines de Syama (SOMISY SA) à compter du 1er décembre 2020.

La nomination de M. Cissé s’inscrit dans la politique du groupe Resolute Mining de nommer des ressortissants maliens à des postes stratégiques au sein de ses mines. Avant sa nomination, M. Mohamed Cissé a occupé le poste de Directeur des Services Techniques et de l’Automatisation des Mines Souterraines chez SOMISY SA.

Toujours selon Dave Kelly : “Il s’agit d’une nomination extrêmement importante et sans précédent pour Syama. Cette nomination est une étape cruciale sur la voie de la nationalisation de tous les niveaux de main d’œuvre de Syama et du développement d’une nouvelle vague de directeurs maliens. Mohamed apportera énergie et engagement à ce poste ainsi que l’expérience acquise chez Randgold au Mali et en RDC, et de ses 2 années à Syama à gérer les services techniques, les fosses à ciel ouvert et l’automatisation”.

À PROPOS DE RESOLUTE

Resolute est une société aurifère prospère avec plus de 30 ans d’expérience en tant qu’explorateur, développeur et exploitant de mines d’or en Australie et en Afrique qui ont produit plus de 8 millions d’onces d’or. La Société est cotée à l’Australian Securities Exchange (ASX) et à la London Stock Exchange (LSE) sous le symbole RSG.

Resolute possède trois mines d’or avec une base de ressources minérales mondiales de plus de 13 millions d’onces d’or. L’actif phare de Resolute est la mine d’or de classe mondiale Syama au Mali (Syama), un actif de classe mondiale, robuste et de longue durée capable de produire plus de 300 000 onces (oz) d’or par an à partir de l’infrastructure de traitement existante. Syama est une opération à grande échelle qui comprend deux usines de traitement distinctes : un circuit de traitement de sulfure de 2,4 Mtpa et un circuit de traitement d’oxyde de 1,5 Mtpa.

Resolute possède un portefeuille d’investissements stratégiques dans des sociétés d’exploration aurifère hautement prospectives, bien gérées et avec une attention particulière portée sur l’Afrique, afin de créer un flux continu d’opportunités de développement futures. Resolute entreprend également des campagnes de forage d’exploration actives dans l’ensemble de son portefeuille africain, avec un accent particulier sur le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Guinée.

INFOS CONTACT

Ousmane Coulibaly | Directeur Pays – Mali

Resolute Mali | Quartier Badalabougou | Rue 50, Porte: 688 Bamako | République du Mali, B.P. E-1582 | T : +223 20 22 24 33 / +223 20 22 23 98 | E : [email protected] | W : www.rml.com.au | Références boursières : ASX / LSE, code boursier : RSG

