Le Conseil des ministres s’est réuni, ce vendredi 18 décembre 2020, en session extraordinaire sous la présidence, du Chef de l’Etat, SEM Bah N’diaw.

Afin de lutter contre la pandémie de la Covid-19, le Conseil des ministres a décidé de:

-L’État d’urgence sur tout le territoire pour dix jours à compter de ce 18 décembre 2020,

-La Suspension des festivals et spectacles culturels pour deux semaines,

-La Fermeture des rues marchandes et lieux de loisirs ( restaurants, bars, boites de nuit…) à partir 19 décembre 2020 à minuit et jusqu’au 4 janvier 2021,

-La Fermeture des établissements d’enseignement primaires et secondaires,

-La Limitation de tous les rassemblements à cinquante personne y compris les cérémonies de mariages baptêmes et les funérailles. Des comités de veille et de suivi des gestes barrières seront mis sur place.

-Le Renforcement des contrôles aux frontières terrestres et aériennes.

Le Gouvernement invite les populations au respect strict des mesures barrières.

SOURCE: Primature du Mali

