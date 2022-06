Communiqué de Presse .

Une Délégation du Consortium des Femmes du Mali pour la Transition politique conduite par Me Soyata Maiga Avocate à la Cour , Ancienne Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et Des Peuples de l’Union Africaine et composée de :

Mme Sangare Oumou Bah , Enseignante , Ancienne Ministre de la Promotion de la FEF

Mme Diallo Deidiya Kattra , Pharmacienne , Ancienne Ministre du Travail , de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Mme Maiga Hadeye Yacouba Abdoulaye , membre du Comite de suivi de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali , séjourne depuis le 23 juin à Accra ( Ghana ) .

Il s’agit d’une Mission de plaidoyer auprès du Président ADDO NANA AKUFO ADDO Président de la République du Ghana , Président en exercice des Chefs d’Etat de la CEDEAO et de toutes les autres parties prenantes présentes dans la Capitale Ghanaene, à la veille du prochain Sommet de la CEDEAO.

La mission de plaidoyer poursuit deux objectifs principaux :

1- Contribuer aux efforts de médiation en cours en vue de parvenir à la levée totale des sanctions contre le Mali, lors du Sommet prochain de la CEDEAO du 03 Juillet 2022, sanctions imposées au Mali , suite aux développements politiques survenus en Août 2022.

2- Attirer la haute attention du Président et du leadership de la CEDEAO sur les graves conséquences des dites sanctions sur la situation des populations, et principalement celle des femmes et des enfants , déjà sérieusement affectée par la crise sécuritaire et la pandémie de la COVID 19 .

En outre , la Mission de plaidoyer souhaite en appeler à la solidarité agissante de la CEDEAO et de tous les autres partenaires techniques et financiers pour accompagner les efforts du Mali et pour mobiliser des fonds spéciaux en vue d’aider au relèvement économique des femmes qui constituent un pilier essentiel au sein des familles et des communautés durement éprouvées .

La Délégation a rencontré des Ongs de la place et la forte Communauté Songhai des maliens établis au Ghana , Communauté très influente au plan social et tres active au plan économique , pour des échanges d’information sur les objectifs de la Mission et de demande d’appui à l’accompagnement du Mali .

D’autres rencontres auront lieu les jours prochains renforcer la visibilité du plaidoyer .

Accra le 26 Juin 2022 .

Commentaires via Facebook :