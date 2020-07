Mali : Déclaration de la porte-parole sur la situation dans le pays

Brussels, 22/07/2020

La mission de bons offices du Président Goodluck Jonathan, à la tête d’une délégation de la CEDEAO à Bamako a permis d’avancer vers un cadre de solutions concrètes et politiquement équilibrées.

L’Union européenne se joint à la Déclaration de l’Union africaine du 21 juillet et encourage tous les acteurs politiques et la société civile à s’engager pleinement pour la mise en œuvre des recommandations de la mission de la CEDEAO. Le rétablissement d’une Assemblée nationale légitime et d’un Gouvernement d’Union nationale permettront au Mali de surmonter la crise actuelle.L’Union européenne déplore le grand nombre de morts et de blessés suite aux manifestations à Bamako du vendredi 10 juillet et les jours suivants. Elle présente ses condoléances aux proches des victimes, demande qu’une enquête soit menée dans les meilleurs délais et que des poursuites judiciaires soient engagées contre les responsables.

