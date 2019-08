A

SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

-DAKAR-

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Ministre Amath DANSOKHO, Responsable de la coalition au pouvoir, survenu le vendredi 23 août 2019.

La disparition du Ministre Amath DANSOKHO, patriote et figure majeure de la vie politique sénégalaise depuis plus de 60 ans, est une perte énorme pour le peuple sénégalais et pour l’Afrique. L’homme aura marqué la vie politique et sociale du Sénégal par son sens élevé du devoir ainsi que son combat pour la démocratie et les libertés fondamentales.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son Gouvernement et en mon nom propre, Vous exprimer, au Gouvernement et au peuple sénégalais, ainsi qu’à la famille de l’Illustre disparu durement éprouvée, mes condoléances les plus attristées. Je prie pour le repos éternel de son âme.

En Vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je Vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma Très Haute et Fraternelle Considération.

IBRAHIM BOUBACAR KEITA

