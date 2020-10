Opération Barkhane: La Force Barkhane opère dans le Liptako

Appuyés par des moyens aériens français, les militaires des armées nigériennes et maliennes, et ceux de la Force Barkhane, ont été engagés dans une opération conjointe de reconnaissance, de contrôle et de ratissage.

Le 10 octobre, au cours d’une mission de reconnaissance en direction du village d’In Chinnana, à la frontière malo- nigérienne, un groupe de soldats nigériens accompagné par le sous-groupement de commandos parachutistes, a été confronté à un Groupe armé terroriste (GAT). Outre la neutralisation de ce dernier, cette action a permis de saisir une moto et de l’armement.

Le lendemain, au cours de la reconnaissance du village d’In Chinnana, un peloton du Groupement tactique désert (GTD) Bercheny a été pris à partie par un GAT se déplaçant à moto. Malgré sa fuite, il a immédiatement été repéré puis neutralisé par les vecteurs aériens.

Le lundi 12 octobre, dans le Liptako oriental, deux compagnies des forces armées nigériennes, accompagnées du GTD Bercheny, ont poursuivi la reconnaissance de leurs objectifs et ont atteint le village de Tamalat. Au cours de la fouille du village, de nombreuses ressources logistiques ont été saisies : bidons d’essence, téléphones portables, armement, cartes SIM et gilets de combat.

Poursuivant vers le Sud, deux compagnies des Forces armées nigériennes, accompagnées par le GTD Bercheny, ont poursuivi leurs opérations de contrôle de zone. Des motos et des ressources

logistiques dissimulées ou abandonnées ont alors pu être saisies dans des campements.

Ces opérations aux côtés des forces partenaires et de la force conjointe G5 Sahel témoignent d’un degré d’intégration chaque jour de plus en plus fort tant dans la planification, le commandement que la conduite des opérations militaires.