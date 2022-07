Dans un communiqué rendu public, le 23 juillet 2022, le PARENA (Parti pour la renaissance nationale) a condamné les récentes attaques terroristes perpétrées contre les casernes des forces de défense et de sécurité, notamment à Kolokani et à Kati. Il s’incline devant la mémoire des FAMAS et des civils tombés lors de ces attaques et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il présente ses condoléances aux familles endeuillées, aux compagnons d’armes des martyrs victimes du terrorisme, à la hiérarchie militaire et aux autorités de la transition.

Le PARENA assure nos forces armées et de sécurité de son soutien total. « La dégradation de la situation sécuritaire qui résulte de la multiplication des actes terroristes impose aux Maliens de se concentrer, encore une fois, sur l’essentiel: l’union sacrée pour préserver l’État et la cohésion nationale », révèle le communiqué du PARENA sous la plume de Sidi Touré, porte-parole du parti.

