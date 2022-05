La 14ème édition de la rentrée littéraire du Mali se teindra du 10 au 14 mai 2022 à Bamako, Sikasso, Djenné et Tombouctou sous le thème : « Territoires et imaginaires ». L’information a été donnée, le jeudi 5 mai 2022, par les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue au Restaurant « La Pirogue » de Bamako. Il ressort de cette conférence de presse que plusieurs manifestations littéraires et artistiques gratuites sont au programme de cette rentrée littéraire 2022.

Cette conférence de presse était animée par le directeur de la Rentrée littéraire du Mali, Ibrahima Aya, en présence de Sékou Fofana, responsable technique de la Rentrée littéraire du Mali, des partenaires techniques et financiers comme l’Union Européenne et d’autres personnalités. Selon le conférencier Ibrahima Aya, chaque rentrée littéraire est une nouveauté. « On met en valeur des nouveaux auteurs, des nouveaux livres.

La Rentrée littéraire du Mali, c’est 100 manifestations littéraires et artistiques gratuites, c’est 6 universités d’accueilles, c’est 30 lycées d’accueils, c’est des écrivains des 5 continents qui arrivent pour débattre avec leurs homologues du Mali, c’est 40 000 jeunes des écoles des universités qui assistent à cet événement », a-t-il dit. Il a fait savoir que c’est un événement important dans l’agenda culturel africain qui mobilise beaucoup de monde.

A ses dires, le choix du thème s’explique par le contexte difficile dans lequel le Mali vit. Malgré le contexte difficile du Mali, dit-il, l’événement continue d’accueillir des sommités de la littérature.

A l’en croire, la rentrée littéraire est un espace de débat sur les enjeux de société, un espace de promotion des auteurs, un espace de renforcement de capacité, de compétence.

A cet effet, il a invité tous ceux qui sont intéressés par le livre à y prendre part. L’événement est certes décentralisé à travers la participation de certaines régions, mais, l’objectif, dit-il, est de couvrir tout le territoire malien.

Pour que les Maliens aiment davantage la lecture, ajoute-t-il, il faut créer l’envie en rendant accessible les livres moins chers. Enfin, Ibrahima Aya dira que des prix littéraires (Moussa Sow, UE) seront décernés cette année.

Aguibou Sogodogo

