Des organisations réclament l’attribution des marchés aux sociétés maliennes spécialisées dans le domaine

La première réunion des Ministres chargés de la Sécurité de la Confédération des Etats du sahel (AES) s’est tenue, le 22 novembre 2024 à Bamako, qui a procédé à la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité de la zone. Pour que cette avancée majeure profite beaucoup plus aux Maliens et éviter les spectres du passé, plusieurs organisations réclament l’attribution du marché de ces documents aux sociétés maliennes ayant une expertise avérée dans le domaine à la suite d’un processus transparent surtout que le contrat en cours, qui avait été dénoncé, arrive à termes dans quelques mois.

Le communiqué final précise que cette réunion a été précédée de la rencontre des experts sur l’harmonisation des documents de voyage et d’identité des Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES), tenue les 02 et 03 octobre 2024 à Bamako.

Et de poursuivre que la réunion des Ministres chargés de la Sécurité de la Confédération des Etats du Sahel (AES) avait pour objectif de valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité (passeport et Carte Nationale d’identité) afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d’intégration plus poussée, conformément à la vision des plus hautes autorités des trois pays.

Précisons que ladite réunion était présidée par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de la République du Mali, le Général de division Daoud Aly Mohammedine. Il était entouré de ses homologues, le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, Ministre de la Sécurité du Burkina Faso et le Général de Brigade Mohamed Toumba, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire du Niger.

Après la cérémonie d’ouverture, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l’examen et à la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité de la Confédération des Etats du Sahel (AES). A l’issue de laquelle ils ont aussi accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts.

En conclusion, les Ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES.

Notons que plusieurs organisations qui avaient dénoncé l’attribution du marché du passeport malien, saluent cette décision qui constitue une avancée majeure dans la concrétisation de la volonté des plus hautes autorités des trois pays à faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES. Cependant, elles réclament à l’attribution du marché de ces documents aux sociétés maliennes spécialisées dans le domaine à la suite d’un processus transparent surtout que le contrat en cours, qui avait été dénoncé, arrive à termes dans quelques mois. Car, selon elles, cette mesure permettra non seulement au Mali de renforcer son économie nationale, mais aussi d’assoir sa souveraineté dans la production de ses documents stratégiques.

B PAITAO

