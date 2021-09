Attaque de paris contre Choguel : L’ancien ministre Seydou Traoré répond à « l’esclavagiste », Florence Parly

Pas étonnant que Florence Parly, esclavagiste et petite fille d’esclavagiste, qu’elle est, tienne des propos de ce genre à l’endroit du Premier ministre, représentant le Mali. Mme Parly dissolvez la légion étrangère au moins pour cacher tant soit peu votre hypocrisie ! Mme Parly, connaissez-vous l’histoire de votre pays ? Savez-vous que lorsque les insurgés ont décidé d’attaquer les tuileries, 171 mercenaires suisses défendaient le palais et qu’ils ont été tous tués ? (L’empire de la honte, Jean Ziegler). L’histoire de la France se confond avec du mercenariat à travers les âges. Ne parlons pas de la trahison dont la France a fait son credo dans ses relations avec l’Afrique. Cultivez-vous ! Et puis au Mali, diplomatie ou pas, les personnes bien éduquées n’insultent pas !

L’histoire de l’Afrique est en train d’être ré écrits au Mali. Tous les colons, fils de colons et petits de colons devront se repentir et s’excuser. Il y a en plein à Bercy, à l’hôtel de Brienne, au Quai d’Orsay, à l’hôtel de Beauvau ou place Beauvau et à l’Elysée. Ils sont le plus souvent ambassadeurs et généraux d’armée, PDG de grandes firmes françaises et animateurs de la FRANCAFRIQUE. Des voyous de la République (Jean Montaldo et François-Xavier Verschave). Voilà pourquoi les discussions sont difficiles avec l’État français.

Évidemment, ils sont confortés par l’arrogance et le mépris qu’a eu le général De Gaule envers l’Afrique et des africains, mais rien que de l’amour vorace pour le sous-sol africain. La preuve, père de l’industrie nucléaire français, voilà en dessous, la maison d’un directeur d’école à Arlit au Niger, 4ème rang mondial en richesse en uranium, alors que Paris est appelée ville lumière grâce à l’énergie nucléaire !

La 5ème colonne française au Mali, de grâce, nous ne sommes pas dans une querelle de personne, mais pour la dignité du Mali. Tout le monde sait que Choguel n’est pas ma tasse de thé, mais si celle-là qui doit guérir le Mali, je la boirais volontiers avec l’assaisonnement approprié pour mon goût !

J’en appelle à tous les maliens d’en faire de même, jusqu’à ce qu’il dévie de sa mission de PM et pour le moment, je ne crois pas que cela soit le cas, sauf appréciation contraire du Président qui l’a commis à cette fonction.

J’en appelle au Ministre des affaires étrangères de se faire entendre. Au ministre des finances de faire bouger les lignes sur le FRANC COLONIAL. Aux anciens ambassadeurs et aux juristes maliens de répondre à cette équipe de moins que médiocres comme décrite par Mr Charles GAVES dans sa vidéo ci-dessous.

Seydou Traoré, ancien ministre

