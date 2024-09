Attaques du 17 septembre : La dynamique républicaine condamne

Le mouvement de la société civile la “Dynamique Républicaine” a suivi avec consternation l’attaque terroriste ayant ciblé un site des Forces armées et de sécurité le 17 septembre 2024 à Bamako, à la date anniversaire de la création de la Gendarmerie nationale du Mali, au lendemain de la célébration du Maouloud et du premier anniversaire de la création de l’Alliance des Etats du sahel ainsi qu’à l’avant-veille de la célébration du 64e anniversaire de l’Indépendance de la République souveraine du Mali.

La “Dynamique Républicaine” condamne avec la dernière rigueur cette attaque lâche et barbare qui ne saurait entamer le dévouement et le moral des Forces armées maliennes, de leurs frères d’armes de l’AES et des populations unies et engagées pour la construction d’un espace de paix et de développement.

La Dynamique Républicaine saisit cette occasion pour réitérer son soutien au président de la Transition, chef de l’Etat, au gouvernement, aux Forces de défense et de sécurité et aux amis sincères du Mali. Le Mali uni, triomphera et gagnera la guerre contre les terroristes !

Le président

Casimir Sangala

Chevalier de l’Ordre national

Commentaires via Facebook :