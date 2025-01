La Première des manifestations de la souveraineté est la souveraineté alimentaire. C’est cette souveraineté qui donne sa dignité à l’homme et à la femme. Par conséquent, a-t-on retrouvé la souveraineté quand 7 millions de nos compatriotes sont en situation de malnutrition et de dépendance par rapport à l’assistance de la communauté internationale?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand on dépend des autres pays pour importer nos médicaments, nos matériels pour les moindres soins?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand la réalisation de la moindre infrastructure requiert l’intervention du savoir-faire étranger?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand le pays est à l’arrêt pour défaut de source d’énergie pour les foyers et pour l’activité économique?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand nos produits d’exportation et d’importation doivent transiter nécessairement par l’un des ports de pays “hostiles”?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand les prix de nos produits d’exportation sont fixés par les “capitalistes et par les impérialistes”?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand on ne peut pas procurer de simples intrants agricoles comme les engrais à nos agriculteurs?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand on ne peut pas transformer localement nos produits agricoles et que les denrées de première nécessité dépendent de l’importation?

A-t-on retrouvé la souveraineté quand on ne peut même pas assurer une première transformation locale à nos matières premières et ni fixer les prix de produits finis qui en découlent?

Où est la souveraineté retrouvée?

Le renvoi de Barkhane? Modibo Keïta avait déjà remercié les troupes françaises en janvier 1961.

Le départ de la MINUSMA? C’est nous qui avions demandé son déploiement.

La sortie prochaine de la zone CFA? Modibo Keïta l’avait fait en 1962 avant de négocier pour notre retour dans la zone franc en 1967.

La sortie prochaine de la CEDEAO?

Là, c’est impossible, car la CEDEAO est dans notre ADN. Aucun décret, fusse -t-il de souverainistes, ne pourra consacrer cette rupture. Le Mali a créé la CEDEAO, il y a déjà des siècles de cela. Connaissez-vous la configuration géographique de l’empire du Ouagadou, du Mandé, du Songhaï, du royaume bambara de Ségou pour ne citer que ceux-là?

Si nous connaissions notre histoire, notre culture, la structure de notre économie et la sociologie de notre pays un tant soit peu, nous saurions que vous surprenez plus d’un en prétendant sortir de la CEDEAO d’un seul trait de plume. Nos populations n’ont pas réellement appréhendé la signification ni la portée du sort que nous voulons leur faire subir à travers votre prétention. Dès qu’elles le comprendront, ce projet viendra nous hanter.

En conclusion, vous êtes dans un combat d’arrière-garde. Ils sont révolus les temps où les Nations se repliaient sur elles-mêmes au nom d’un prétendu nationalisme ou souverainisme. Les Nations les plus prospères économiquement, celles qui ont fait les plus grandes avancées en matière de science et de technologie, en matière de qualité de vie et d’IDH ne prétendront pas bâtir leur essor et leur futur sur le souverainisme ou sur le repli. Elles se renforcent sur la base du principe de l’interdépendance, de l’interpénétration et de la coopération quand ce n’est pas l’intégration.

La route de la soie initiée par la Chine répond à ce choix. L’organisation de coopération de Shanghai constitue une autre pièce centrale de la politique d’influence de la Chine. Les Etats-Unis ont besoin du coltan de la RDC pour maintenir le leadership des GAFAM. La Chine a besoin du marché américain pour poursuivre son essor. L’Union Européenne est une entité enviée à cause des opportunités de mise à niveau économique, environnementale et en matière de gouvernance. La Russie a besoin de préserver sa Communauté des Etats indépendants, et de l’élargir, si possible. Türkye renforce ses relations avec les Etats Turcophones d’Asie centrale, en Afrique et au Moyen Orient. C’est ce moment que nous, nous choisissons pour proclamer notre souveraineté? Que l’on veut nous “détacher” de notre espace vital naturel? Pour aller où? Au nom de quels intérêts supérieurs?

Cheick Sidi Diarra, Ancien Ambassadeur

