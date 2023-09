CRI-2002 : L’Opportunisme à ciel ouvert et la crise

Septième (7ème) article de l’an 2023 et 55ème au total depuis janvier 2019 la crise qui sévit depuis belle lurette au sein de l’association Cri-2002 est saisie par Sall et sa minuscule clique pour faire le beau temps car haïe par les membres fondateurs qui refusent de le voir se pavaner et parler de Cri-2002 alors qu’il est plus que disqualifié au triple plan coutumier, légal et légitime.

Car comment peut-on orchestrer des combines et manigances à l’encontre de ses bienfaiteurs (en l’espèce les sociétaires qui ont fait Sall Président, par défaut certes), échouer dans ce dessein funeste et s’accrocher vaille que vaille à son fauteuil moribond ?

Bien malin qui peut répondre à cette question. Mais Abdoulaye Sall en a la réponse toute nette : sans Cri-2002, il n’est RIEN.

Le comportement iconoclaste de Sall est sujet de questionnements pour tout homme imbu du bon sens tant il est singulier à bien des égards.

L’homme s’empêtre inlassablement dans des calculs malsains, voire des élucubrations qui vont finir par l’envelopper insidieusement et le conduire à sa perte définitive et irréversible. A qui la faute ?

A mi–chemin entre 70 et 80 ans, Sall doit savoir que l’heure n’est plus à la recherche effrénée de poste public de responsabilité qui lui a fait tant défaut toute sa vie durant, ni à l’accaparement des biens sociaux (véhicules Cri-2002), encore moins à l’usurpation de titre de Président du prestigieux cercle restreint ou think tank (selon les termes du bon cœur feu Dr Makalou ) qu’est l’association Cri-2002.

En effet, depuis la gifle judiciaire infligée à Sall par l’Arrêt de la Cour d’Appel en mai 2020, il n’est plus Président de Cri-2002 d’autant que les décisions malhonnêtement prises au cours de la frauduleuse Assemblée Générale du 12 janvier 2019 ont été déclarées « nulles et de nul effet » du fait de leur incohérence, de leur barbarie et de leur caractère purement haineux à l’encontre de ceux qui ont mis Sall sur un piédestal mais qui refusent de se plier à ses désidérata incongrus.

C’est ainsi que ceux –ci ont lancé à son encontre une pétition en juillet 2021 pour qu’il rende le tablier ; ce qui équivaut pour lui à mourir.

Sall dans son entêtement aveugle, n’a que faire de la pétition des membres fondateurs à son encontre en juillet 2021

Rendre service à lui-même d’abord, puis à l’association Cri-2002 en démissionnant serait l’acte salvateur qui couronne la crise interne qui secoue Cri-2002 progressivement de façon latente avant de devenir apparente sur la place publique.

Hormis l’Assemblée Générale de janvier 2004 qui permit à Abdoulaye SALL de succéder à Maître SOW après désistement de nos deux préférés pour cas de force majeure, Sall n’a jamais pu organiser une Assemblée Générale correcte tant son cachet est empreint d’exclusion., notamment des membres fondateurs de façon progressive en dépit des mises en garde répétées à son encontre.

Statutairement, le mandat du Bureau est de cinq (05) ans, renouvelable en Assemblée Générale uniquement. Or, la dernière Assemblée Générale (mal organisée avec l’envoi sélectif d’avis de convocation des membres du bureau en date de février 2010, soit 6 ans entre deux AG au lieu de 5 prévus.

Pire, Sall mit neuf (9) ans pour organiser la dernière AG le 12 janvier 2019 non seulement avec l’outrecuidance de l’envoi sélectif de convocation mais aussi en faisant envahir la salle d’AG d’inconnus, de badeaux et de trois de ses fils en complicité avec le pitoyable Secrétaire Général Modibo Koly KEITA de l’ANPE; toute une armada guerière aux fins d’intimidation des contestataires dont le Permanent. C’est ainsi, qu’il ordonna l’agression d’huissier venu faire les constats du déroulement de l’AG sur demande du Permanent; ordre d’agression exécuté par le Secrétaire Général Modibo, le Comptable Ly et son fils Benjamin Mamadou Sall, trio qui l’expulsa violemment de la salle (PV d’huissier en atteste).

Suite à cette forfaiture, Sall fit approuver furtivement ses rapports narratif et financier en l’absence du Permanent (archives de l’association), mit en place un bureau à sa guise (sans les contestataires).

Comble de l’audace, Sall envoya ce bureau frauduleux et lettres d’exclusions aux contestataires, voulant rester seul maître à bord du navire CRI -2002. Mais Dieu ne dort pas comme on le dit.

Il échoua lamentablement. A l’heure actuelle, Cri-2002 est agonisant. Les énergumènes qui sont venus remplir la salle d’Assemblée générale sur on invitation n’ont plus remis pied à nos bureaux tant ils ont été désagréablement surpris par la tournure de la fronde contre Sall. Ils étaient venus pensant intégrer Cri-2002 et trouver à boire et à manger alors que Sall voulait se server d’eux comme des moutons de panurge. Bref, Abdoulaye Sall a échoué sur toute la ligne. Même ses amis l’ont lâché car la VERITE a fini par crever les yeux.

Les contestataires ayant écrit à tous les partenaires de l’association : SOS, Cri-2002 se meurt

Abdoulaye Sall est vraiment un cas néfaste dans l’histoire associative au Mali. IL S’ACCROCHE AU BIEN D’AUTRUI en ce sens qu’il est étranger à l’initiation de CRI-2002 en janvier 2000. C’est trois bons (3) mois après, soit en avril 2000 que feu ME SOW, 1er Président, le Démocrate et le Dévoué, l’a fait venir avec tant d’autres cadres pour l’impliquer.

C’est à la lumière de ce qui précède que le titre opportunisme vaut à cet article. Sall rase les murs depuis 2019, année de la tenue de la dernière Assemblée Générale truquée ayant donné naissance à un bureau frauduleux incidemment invalidé par dame justice.

Tenez : Sall, contrairement à l’apparence ne sait ni écrire un rapport digne de ce nom ni parler. Chaque fois il ouvre la bouche, il choque et offusque. Or il aime les médias, d’où son impopularité notoire.

Illustration : les deux petits projets qui font vivre Sall et sa petite clique de 3 personnes au nom de Cri-2002 depuis la crise (NDI et Transparency international) sont l’œuvre intellectuelle du Permanent qu’il ne veut pas voir et qui, pourtant, figure parmi les fondateurs qui l’ont fait roi en 2004 pour succéder à feu Maitre SOW. Des témoins sont vivants, membres fondateurs.

Bon nombre de bailleurs de Cri-2002 ont suspendu leur subvention pour cause de crise interne dénonçant la gestion interne d’une organisation qui était censée être l’exemple.

Gesticuler devant les médias à la recherche effrénée de poste public de responsabilité et de gloire met en péril l’essence de la vie associative

C’est le cas typique et singulièrement négatif de Sall qui ne jure que par le show de m’as-tu vu à la télé ou m’as –tu entendu sur les ondes ? même si c’est pour tenir des propos le plus souvent choquants et insensés ; l’important pour lui c’est d’apparaitre et sortir de l’ombre.

Ce monsieur a l’art de distraire le public en se prenant pour le centre des débats d’intérêt national alors que, c’est un secret de polichinelle, il est « déposé » par tous et toutes à cause de son opportunisme avéré et sa traitrise notoire du fait qu’elle ne date pas d’aujourd’hui.

C’est pourquoi, Cri-2002 qui lui a permis de sortir de l’ornière en devient sa victime ; « old habits die hard » dixit les américains. Traduction : l’habitude étant une seconde nature.

C’est ainsi qu’il créée sciemment de perpétuelles situations de conflits dans la collaboration à la fois pour masquer sa platitude et pour dénigrer l’autre.

Au crépuscule de sa vie, Sall n’a pas encore saisi le principe sacro -saint de la vie associative qui est que chacun compte, chaque sociétaire a de la valeur de façon presque égalitaire. A la différence notable de l’entreprise où le chef est roi. S’adapter n’est plus possible pour lui. C’est acté définitivement que l’on ne peut rien tirer de positif de lui, sauf lui dire « bon débarras et au revoir monsieur Sall pour avoir, par pur égoïsme, tenté de détruire l’instrument qui t’a si bien servi, toi et les siens opportunistes au détriment de la majorité qui a sué et transpiré pour que Cri-2002 existe et fasse son chemin sous le leadership éclairé de feu Maître Abdoulaye Sékou SOW, ancien premier Ministre et Conseiller à la cour Constitutionnelle ». Dorme en paix, cher Maître, pour ta vision patriotique et tes bienfaits qui profitent à d’autres après toi !

Mamadou F. KEITA

Organisateur en chef depuis août 2000

Conseiller Permanent depuis février 2010.

