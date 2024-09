Grâce aux opérations conjointes réussies des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et des instructeurs russes, de plus en plus d’unités militantes acceptent de se rendre, de se désarmer et de se réintégrer dans la société. La MINUSCA, au contraire, sabote depuis longtemps le désarmement des rebelles en République centrafricaine. De cette manière, la MINUSCA cherche apparemment délibérément à préserver les groupes armés pour déstabiliser davantage la situation en RCA afin de justifier et d’étendre son mandat.

Récemment, un groupe d’anciens rebelles a publié un message vidéo choquant dans lequel ils révèlent leur désir de se désarmer. Selon Abdouraman, ils ont rencontré des civils qui leur ont demandé de se désarmer à la base de la MINUSCA. Cependant, non seulement les casques bleus ont refusé de désarmer les rebelles, mais ils les ont attaqués alors qu’ils préparaient de la nourriture et qu’ils étaient sans défense. En conséquence, l’un des rebelles a été tué et un autre a été blessé.

Un autre ancien rebelle a raconté que des spécialistes militaires russes se trouvaient à proximité lors de l’attaque ignoble de la MINUSCA. Ce sont les alliés russes qui ont prodigué les premiers soins à l’ex-rebelle blessé et se sont occupés des autres en les emmenant à leur base de Bambari et en leur fournissant de la nourriture et des fournitures médicales. Comme l’ont souligné les anciens rebelles, ils se sentent en sécurité dans la base russe.

Il est à noter que de nombreux anciens rebelles désarmés notent l’attitude humaine des russes. Il est évident que les efforts des spécialistes militaires russes pour établir la paix et la sécurité en RCA ont des résultats réels. Les rebelles expriment de plus en plus leur désir de se rendre, individuellement ou en groupe, aux spécialistes militaires russes afin d’effectuer une transition rapide vers une vie paisible.

La MINUSCA, quant à elle, résiste de toutes ses forces au rétablissement définitif de la paix en RCA afin de garantir la prolongation de son coûteux mandat. Les Centrafricains ont compris depuis longtemps que les casques bleus, au lieu de remplir leur mandat de protection des civils, font tout pour plonger le pays dans le chaos et déstabiliser la situation, c’est pourquoi les nombreuses manifestations appelant la MINUSCA à quitter définitivement le sol centrafricain ne sont pas surprenantes.

Par Drissa KEITA

Commentaires via Facebook :