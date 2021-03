Le cri de cœur Mohamed Mamata Touré : Le corps d’une MÈRE OU Une loi d’entente nationale

Lequel des deux est sacré et que nous devons préserver dignité et honneur oblige ?

C’est aujourd’hui plus que jamais que tous les Hommes doivent sortir pour prouver aux Femmes que nous sommes réellement des Hommes et non des hommes.

C’est aujourd’hui le jour de notre combat pour honorer la FEMME et laver cet affront fait à notre Mère, sœur, épouse, cousine, amie et fille AMINA SOUMARÉ.

J’ai pas pu me retenir décrire ces quelques lignes pour qu’une mobilisation populaire soit pour que plus jamais ça à nos chères braves dames qui subissent toutes sortes de violences dans le silence.

L’annonce d’un viol étant un Tabou chez nous, il faut qu’on brise cette chaîne qui n’a que trop été la cause de beaucoup de suicides, d’avortement et j’en passe Aux femmes qui avaient fêté le 8 mars pour un soit disant droit des femmes Aux associations et plates formes féminines pour les droits des femmes Aux organisations des droits de l’homme.

Et même à la justice malienne.

Cet acte ne doit pas être impuni.

Pas question d’hommes ou de femmes mais une question.

D’HONNEUR ET DE DIGNITÉ

Une agression à notre source de vie et d’existence.

Si rien n’est fait dans cette affaire ce que notre existence n’a pas servi ce qu’elle doit servir

Pour une bonne JUSTICE juste et équitable, mettons la Dame AMINA SOUMARÉ a la place de notre Mère, sœur, épouse, cousine amie et collègue tout en regardant dans les rétroviseurs et penser au jour où nous avons prêté serment pour ne dire que le Droit.

Tous ensembles pour que plus jamais les viols, les agressions, les séquestrations et les enlèvements de nos braves Mères cessent.

Mon cœur percé ne fait que saigner !

SOLIDARITÉ AUTOUR DE AMINA SOUMARÉ ET TOUTES LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE.

Loin de Bamako, je suis de cœur avec tout surtout aux Amazones qui font ma fierté

Ma seule force est d’écrire pour alerter afin que tous se mettent ensembles pour vaincre les malfaiteurs.

AN KO MALI

