La traite des personnes est définie par la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée, dite « Convention de Palerme » qui est complétée par un premier protocole additionnel « visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ».

Au terme de cette convention l’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

De par sa position géographique, le Mali est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination des personnes victimes de la traite.

Pour lutter efficacement contre la traite des personnes, le gouvernement du Mali a créé par décret N°2011-036/PM-RM du 03 février 2011, le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées CNCLCTPA et a adopté une relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

Depuis sa création, le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées CNCLCTPA a réalisé d’importantes actions en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées sur toute l’étendue du territoire. Ces actions ont touché tous les axes de la lutte contre la traite des personnes à savoir, la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat.

Les efforts fournis et les résultats obtenus par le gouvernement du Mali à travers le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées CNCLCTPA, sous le leadership de sa présidente Madame Oumou Elkhairou NIARE ont permis au Mali de sortir de « la zone rouge » (catégorie III) pour être classé dans la catégorie II dans le rapport 2023 du Département d’État américain sur la traite des personnes, reconnaissant ainsi tous les efforts fournis par le Mali dans la lutte contre ce fléau.

En 2023, le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées (CNCLCTPA) et ses partenaires ont assuré la prise en charge holistique de 488 personnes victimes de traite.(source : rapport national2023 du comité).

Malgré les efforts déployés par l’Etat et ses partenaires, la protection des personnes victimes de traite reste confrontée à plusieurs défis qui sont entre autres :

L’insuffisance de centres d’accueil et de prise en charge spécialisés ;

La faible connaissance des travailleurs sociaux des centres de protection sur la traite des personnes ;

La Faible capacités matérielles et financières des centres pour une prise en charge conforme aux standards internationaux ;

La faiblesse des ressources pour la réinsertion socio-économique des victimes de traite.

La mise en œuvre du nouveau Plan d’Action 2023-2024 de lutte contre la traite des personnes élaboré par le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées permettra certainement de relever en grande partie ces différents défis car l’objectif spécifique n°2.2 de ce plan d’action vise à renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques pour assurer une meilleure prise en charge immédiate des victimes de la traite des personnes.

Moussa BAGAYOKO,

Président de l’Association pour la Promotion des Initiatives de Développement APID

