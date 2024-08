Mali : question de droit : pharmacien santé, Comment devenir pharmacien ? Comment devenir préparateur en pharmacie ?

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UN PHARMACIEN ET UN DOCTEUR EN PHARMACIE ?

Le code de la déontologie des pharmaciens a épluché le pharmacien de sa définition, de ses conditions, de son statut, de sa gestion, de son exercice, de ses différences, de ses études, de son inscription, de son rôle, en passant par sa responsabilité professionnelle. Un pharmacien est un professionnel de la santé, spécialiste du médicament, dont le rôle consiste à assurer la conformité de la prise en charge …

Professionnel de santé chargé de contrôler, de préparer et de délivrer les médicaments. Il peut également donner des renseignements sur le mode d’administration …

QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UN PHARMACIEN ?

Après l’obtention du diplôme de docteur en pharmacie, le titulaire doit remplir plusieurs conditions pour devenir un pharmacien. Il doit en effet remplir toutes les garanties de moralité professionnelle, tel que l’exige le code de la santé publique pour accéder à la profession de pharmacien. Il doit aussi ;

Être titulaire de l’un des diplômes ou titres mentionnés par la législation à ce sujet

Être inscrit à l’ordre des pharmaciens ;

Être de nationalité malienne, le pharmacien est un professionnel de la santé qu’il faut différencier du titulaire d’un doctorat en pharmacie. Ce dernier est généralement destiné à devenir pharmacien, mais il doit encore remplir plusieurs conditions pour avoir accès à la profession de manière officielle.

Qui gère les pharmacies ? Son organisation. L’Ordre national des pharmaciens comporte un conseil national, qui veille au respect de l’ensemble des lois et règlements portant sur l’exercice des différents métiers de la pharmacie (officine, hôpital, industrie, biologie, etc) et le fonctionnement de l’Ordre.

Quel est le statut d’un pharmacien ? Le pharmacien peut exercer son activité en entreprise individuelle (EI) ou dans le cadre d’une société (Société en Nom Collectif, Société A Responsabilité Limitée, Société unipersonnelle à responsabilité limitée ) , le pharmacien a en effet la possibilité de choisir n’importe quel établissement autorisé à exercer la pharmacie, que ce soit un hôpital, une industrie, une officine,….Aussi, grâce à sa formation médicale et scientifique polyvalente, il pourra intervenir dans plusieurs autres domaines tels que ,

la santé publique, la recherche, la biologie médicale et l’enseignement. Ce professionnel possède de nombreuses connaissances dont la majeure partie est commune aux médecins. Il est de ce fait capable de remplir les missions telles que, le suivi de la thérapie médicamenteuse l’établissement du plan de pharmacothérapie, l’interprétation des résultats d’analyse médicale, le diagnostic des problèmes en lien avec un médicament.

QUE SAVOIR SUR LE MÉTIER DE PHARMACIEN ? Il est vrai que le docteur en pharmacie n’est pas automatiquement un pharmacien. Toutefois, le doctorat en pharmacie représente un préalable indispensable pour accéder à la fonction de pharmacien, comme nous l’avons mentionné plus haut, le pharmacien est en réalité un véritable professionnel de la santé. , son rôle est d’assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique des patients qui s’adressent à lui. C’est également à lui que revient la mission d’assurer l’éducation thérapeutique du patient, après la soutenance de sa thèse et la proclamation du serment , il termine sa formation et obtient le doctorat en pharmacie. C’est après cette étape qu’il pourra remplir les formalités nécessaires pour être considéré comme un véritable pharmacien. Il pourra ainsi exercer sa profession dans l’établissement de son choix, en toute indépendance.

Quelle différence entre un pharmacien et un docteur en pharmacie ? Le métier de pharmacien est très réglementé au Mali, tout comme l’est la médecine. Cela se comprend aisément, car celui qui souhaite l’exercer aura une grande responsabilité envers les malades, et envers ses confrères, c’est pour cette raison qu’il faut plusieurs années de formation, un diplôme en bonne et due forme, et plusieurs autres conditions à remplir pour devenir pharmacien. Il est donc important de pouvoir différencier ce dernier d’un titulaire du doctorat en pharmacie.

LE DOCTEUR EN PHARMACIE N’EST PAS FORCÉMENT UN PHARMACIEN

Si comme de nombreuses personnes vous avez toujours pensé que le pharmacien était tout simplement un docteur en pharmacie, sachez qu’il s’agit d’une grave erreur. En effet, le pharmacien est un professionnel de la santé, spécialiste du médicament, et qui est titulaire d’un diplôme de Docteur en pharmacie. Il convient de faire la nuance à ce sujet, car le titulaire d’un tel diplôme n’est pas automatiquement considéré comme un pharmacien. Il est donc possible d’avoir un doctorat en pharmacie sans remplir les conditions supplémentaires permettant d’obtenir officiellement le statut de pharmacien, ainsi, pour faire court, nous dirons simplement que le docteur en pharmacie est une personne ayant suivi des études pharmaceutiques pendant au moins 6 ans. Au terme de ses années de formation, il soutient une thèse d’exercice et obtient son doctorat. Il pourra ensuite se spécialiser dans une autre filière ou accomplir les démarches nécessaires pour devenir pharmacien.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’être pharmacien ? Les avantages sont , le contact humain, le sentiment de se sentir utile et le salaire. – Les inconvénients sont , avoir un emploi du temps chargé, parfois un travail de nuit ainsi que de longues études.

Comment Appelle-t-on celui qui vend à la pharmacie ? Le pharmacien ou la pharmacienne délivre des médicaments, prescrits ou non par un médecin. Son rôle de conseil est très important. La plupart travaillent en officine, les autres dans la biologie médicale, les établissements de santé, l’industrie ou la distribution pharmaceutique, l’armée.

Quel est le rôle du pharmacien ? Le pharmacien, c’est l’expert du médicament. Il joue un rôle central dans notre système de santé, car c’est à lui que revient la responsabilité de vérifier le bon usage des médicaments auprès de la population, un pharmacien et une banque ont tous les deux la qualité de commerçant, les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ du commerce .Quelles sont les responsabilités du pharmacien ? La responsabilité du pharmacien peut être , civile, pénale et/ou disciplinaire. Ces trois responsabilités peuvent être engagées de manière autonome ou encore se cumuler, les motifs de ces recours peuvent être une faute, par exemples, le manque de prudence, le manque de diligence, la négligence, ou l’incompétence. L’article 126 du Rgo définit la faute ainsi qu’il suit : « La faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit (article 126, Rgo) ».

-La responsabilité pénale du pharmacien se trouve engagée s’il commet une faute constitutive d’une infraction dont la répression est prévue par le code pénal , la faute est fondée sur la violation d’un article du code pénal.

-La responsabilité pénale est personnelle : elle n’est pas couverte par les assurances.

-Le code pénal est l’ensemble des textes prévoyant les infractions et les peines encourues par leurs auteurs.

-Les infractions peuvent être, des contraventions, des délits, des crimes selon leurs gravités.

-Les sanctions sont des amendes et/ou des peines d’emprisonnements.

