Incroyable réaction du Président du Mali à l’attaque très meurtrière du camp militaire de Dioura par des terroristes djihadistes. Il certainement oublié qu’il est le Chef suprême des armées. Aucune responsabilité du Chef suprême des armées quand le massacre des soldats devient aussi fréquent ? Que va maintenant, voire doit faire le commandement militaire directement mis en cause par son Chef suprême de façon aussi directe et humiliante pour un soldat ? Seule une démission collective serait en leur honneur avant que leur Chef suprême ne les utilise comme agneau sacrificiel. Des troupes toujours surprises à cause des négligences !!! Zéro pointé pour les renseignements militaires est-on fondé de croire selon les propos du Président IBK.

Et le ministre de la défense dans tout ça. Pauvre Tièmoko !!!

Je ne doute pas que notre armée se relèvera des turpitudes de cette gouvernance calamiteuse de notre pays en général, et de la sécurité en particulier. Elle a toute notre confiance et le soutien du peuple malien. Que l’âme de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l’honneur pour défendre notre sécurité et la souveraineté de la patrie repose en paix. Mes condoléances les plus attristées à leurs parents. J’en appelle à l’engagement patriotique de tous, civils et militaires, pour stpopper cette marche inexorable du pays vers le chaos. Je ne doute point que nous remettrons le Mali débout, un Mali laïc, démocratique, un et indivisible.

Konimba Sidibé

Président du MODEC

