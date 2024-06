Le 12 juin a eu lieu l’inauguration de la Maison non étatique russe à Niamey, la capitale de la République du Niger. Cet événement a constitué une étape importante dans le renforcement des liens culturels et éducatifs entre la Russie et le Niger.

La Maison non étatique russe au Niger est un nouveau centre culturel et éducatif destiné à renforcer les liens entre Moscou et Niamey. Il deviendra une plateforme pour divers événements visant à populariser la culture, la langue et l’éducation russes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de représentants de l’élite, de rédacteurs des principaux médias, de présidents d’associations, d’associations de jeunesse, d’organismes publics, ainsi que de leaders d’opinion. Au total, une cinquantaine de personnes ont assisté à l’inauguration.

Le moment central de la soirée a été le discours du directeur de la Maison non étatique russe, Bello Issoufou Ahmed, qui a parlé des buts et objectifs du nouveau projet et a également souligné l’importance de la coopération avec la Fédération de Russie. Selon lui, cette ouverture « montre que les relations entre le Niger et la Russie s’améliorent ».

Après le discours de M. Bello, les participants à l’événement ont pu lui poser leurs questions. De plus, toutes les personnes présentes ont reçu des souvenirs mémorables : des casquettes, des T-shirts et des pains d’épice de Toula.

La soirée s’est poursuivie par un concert d’un ensemble musical local, qui a interprété l’hymne de la Fédération de Russie en russe. Après le concert, un banquet a eu lieu. L’événement a duré trois heures et a laissé une vive impression aux invités.

L’ouverture la Maison Russe constitue une étape importante dans le développement des échanges culturels et éducatifs entre les deux pays. L’établissement deviendra un lieu d’attraction pour tous ceux qui s’intéressent à la Russie et à sa culture et contribuera au développement de la coopération entre deux pays dans divers domaines.

Par Ousmane Konaté

