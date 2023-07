Je trempe encore la plume dans l’encre pour donner mon opinion sur le nouvel attelage gouvernemental du Mali. Après mûres réflexions et investigations, je suis arrivé à la conclusion qu’une remarque pertinente se dégage au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale : la présence de trois Ministres tous des anciens cadres de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). Il s’agit de façon chronologique et d’ancienneté d’Alousséni Sanou, Ministre de l’Economie et des Finances, Ibrahim Ikassa Maïga, Ministre de la Refondation de l’Etat, Chargé des Relations avec les Institutions, Moussa Alassane Diallo, Ministre de l’Industrie et du Commerce. Tous ces trois Ministres sont les purs produits de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) même il y a un bémol pour le cas du Ministre Ibrahim Ikassa Maïga puisque son séjour à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), n’a pas assez duré. Un bref rappel de leurs fonctions au sein de cette banque permet de nous élucider. Le Ministre Alousséni Sanou était le Directeur Financier et Comptable de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) jusqu’à sa nomination comme Ministre. Le Ministre Ibrahim Ikassa Maïga fut Responsable Juridique à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). Le Ministre Moussa Alassane Diallo a été le P D G de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). Jusqu’à sa nomination, il était encore le PCA de cette banque. Voilà que c’est clair et limpide !

A mon humble avis, ce scénario n’a jamais existé dans notre pays. Que trois Ministres de la République, issus d’une même corporation, siègent ensemble pendant les Conseils des Ministres. En cela, c’est la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) qui est honorée.

Le choix sur ces anciens cadres de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), prouve à suffisance que cette banque regorge des cadres valables et des compétences avérées. Cependant, l’Etat malien doit pousser ses investigations au sein de cette banque afin de dénicher d’autres cadres valables qui peuvent mieux servir la République. Généralement, les banquiers sont de nature discrète, « cloisonnés » entre les quatre murs, « ni vus », « ni connus » ! Ils sont souvent loin des projecteurs. Ce qui fait que le grand public n’a pas une grande connaissance d’eux.

De mon humble constat, j’estime que les Ministres « BNDA » sont en vedette au sein de ce Gouvernement, loin de moi une certaine discrimination ou un certain clivage ! L’évidence est là !

De toutes les façons, c’est la République du Mali qui y gagne.

Bon vent et plein succès à tous les Ministres.

Par Mamadou Macalou

Commissaire Général du Salon du Livre de Ségou « SALISE » et Ecrivain

Tél : (00223) 73 42 42 56

E-mail : salondulivresegou@gmail.com

