Seydou Tall sur le principe fondamental d’un système judiciaire équitable et démocratique : « Il faut l’égalité de tous devant la loi »

« Toute tentative de musèlement de la dissidence par le biais du système judiciaire va à l’encontre de ces principes. L’utilisation abusive des pouvoirs judiciaires pour cibler des opposants politiques, des journalistes, des militants des droits de l’Homme ou d’autres voix dissidentes est contraire aux principes démocratiques », soutien fermement Seydou Tall, juriste de formation.

« La justice ne devrait pas être un instrument de musèlement de la part de l’exécutif », a disait le président de la CNDH, dans un entretien chez un confrère. En l’affirmant, Aguibou Bouaré a soulevé une préoccupation importante qui taraude les esprits des maliens. En effet, dans un Etat de droit, la justice doit idéalement être indépendante et impartiale, agissant en tant que garant des droits fondamentaux des citoyens et comme protectrice de la justice. Cependant, dans certaines circonstances, des préoccupations liées à l’utilisation de la justice comme un instrument de musèlement peuvent émerger. C’est semble t-il le cas dans notre pays.

Spécialiste des Droits de l’Homme, Seydou Tall, ajoute que l’idée selon laquelle « la justice ne doit pas être sélective » est un principe fondamental d’un système judiciaire équitable et démocratique. Cela signifie que tous les individus, indépendamment de leur statut social, de leur richesse, de leur pouvoir politique ou de leur influence, doivent être soumis aux mêmes règles et aux mêmes normes juridiques. Pour lui, c’est à cela que le Mali doit y aller ». Cela sous entend une égalité de tous devant la loi. En effet, dira t-il, le principe d’égalité devant la loi est au cœur d’une société juste. Tous les citoyens devraient être traités de manière égale par le système judiciaire, sans discrimination. Selon l’expert, « une justice impartiale renforce la confiance des citoyens dans le système juridique. Lorsque les gens ont la certitude que la loi est appliquée de manière égale, ils sont plus enclins à respecter la légitimité du système ».

Non à une justice sélective

Et de rappeler qu’une justice sélective peut compromettre l’intégrité du système judiciaire en créant des perceptions d’injustice. Cela peut conduire à des contestations, à la perte de confiance dans les institutions et à des tensions sociales.

S. Tall de poursuivre qu’une justice équitable limite le potentiel d’abus de pouvoir de la part des autorités.

A ses dires, « Une justice indépendante est essentielle pour prévenir toute manipulation politique. Lorsque la justice est sous l’influence directe du pouvoir exécutif, elle risque d’être utilisée à des fins politiques. La justice doit respecter et protéger les droits fondamentaux des citoyens, y compris la liberté d’expression. Toute tentative de musèlement de la dissidence par le biais du système judiciaire va à l’encontre de ces principes. L’utilisation abusive des pouvoirs judiciaires pour cibler des opposants politiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme ou d’autres voix dissidentes est contraire aux principes démocratiques ».

En sommes, il conclu qu’il est essentiel de promouvoir et de défendre une justice indépendante et équitable pour préserver la démocratie, les droits de l’Homme et l’Etat de droit. « Les abus dans le système judiciaire peuvent avoir des implications profondes sur la stabilité et la légitimité d’un gouvernement ».

Seydou Tall

(Juriste)

Commentaires via Facebook :