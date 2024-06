On dit souvent chez nous que la maladie est l’ennemi de l’homme.

C’est plutôt, le diable qui est l’ennemi de l’homme, tel que nous l’apprenons dans le Coran. « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu’appeler ses partisans pour qu’ils soient des gens de la fournaise », verset 6, sourate 35.

Pour appeler ses partisans, cet ennemi redoutable, rusé, infatigable, qui ne lâche jamais rien, va agir sur l’homme par effet d’illusion, en lui faisant croire au faux sous la forme du vrai.

Les pièges du diable, pour ainsi dire, sont multiples, complexes et imprévisibles.

Aujourd’hui, par la permission d’Allah, nous allons vous parler de cinq types de pièges du diable, tout en mettant notre modeste contribution dans le rappel qui profite aux croyants.

Rappelez-vous qu’Allah dit « qu’il a créé les djinns et les hommes pour l’adorer ».

Mais pour adorer Allah, faudrait-il d’abord s’en souvenir.

Mon frère, ma sœur, le diable va d’abord chercher à te faire oublier Allah. Voilà pourquoi vous trouverez dans la société beaucoup de personnes qui vivent sans aucune obligation religieuse, ou presque.

Pas de zikr, ni d’aumône, ni de zakat, des prières douteuses. La situation de ces personnes est décrite comme suit : « Et ne soyez comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers », verset 19, sourate 59.

Si le diable échoue à te faire oublier Allah, il va s’investir à te faire négliger l’adoration d’Allah.

Trois exemples : La prière, il se trouve encore aujourd’hui des musulmans qui ont une relation difficile à la prière. Fadjr, combien sommes-nous à prier fadjr à l’heure ?

Un jour on demanda au prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui) pourquoi l’air de fadjr est pur ? Il répondit, c’est parce qu’il ne contient pas le souffle des hypocrites. Allah nous exhorte dans le verset 238, de la sourate 2 Bakhara en disant « Soyez assidus aux salats et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité.

Le Pèlerinage à la Mecque. Le diable va chercher à te faire reporter plusieurs fois ta volonté, ton désir d’effectuer le pèlerinage à la Mecque.

C’est pourquoi vous voyez souvent certaines personnes reporter d’année en année le pèlerinage à la Mecque, pour diverses raisons. J’ai tel projet à terminer, j’ai tel chose à faire, de report en report, il y’a des personnes, malheureusement, qui finissent par mourir sans avoir accompli le cinquième pilier de l’Islam.

Le jeûne du ramadan. Ah le ramadan ! Chaque année quand le ramadan pointe, il y’a des musulmans qui trouvent les diverses raisons pour ne pas gêner. C’est comme s’ils voulaient jouer un tour à Allah. C’est complètement méconnaitre ce qu’Allah dit dans la sourate Bakhara. « Mais, il est mieux pour vous de gêner, si vous le saviez ».

Troisième piège du diable, le rejet des bonnes œuvres. Lorsqu’Allah recommande aux croyants de multiplier les bonnes œuvres, là aussi le diable va l’attendre au tournant. Il va développer un sentiment de crainte et de peur chez l’homme. Je m’explique. J’ai lu quelque part : lorsque la peur devient le geôlier de l’esprit toute pensée est prise en otage.

Appliquer au diable ça donne ceci. Vous voulez donner la zakat, le diable va vous faire craindre de retomber dans la pauvreté. Surtout, si le montant à engager est consistant.

Il en est de même pour l’aumône. Vous trouverez beaucoup de musulmans qui sont plutôt spécialisés dans les petites monnaies alors qu’ils ont pourtant des billets de banque sur eux. C’est comme si en quelque sorte le diable retenait leurs mains. En termes de bonnes œuvres également, il y’a la bonté envers les parents. Combien sommes-nous à être bons envers nos parents ? Il y’a aussi la bonne parole. Oui ! En Islam, la bonne parole est une Sadaka mais malheureusement, la bonne parole à longtemps déserté le vocabulaire de beaucoup de musulmans.

Quatrième piège du diable, l’orgueil. Ah l’orgueil dans nos sociétés !

Rappelez-vous que c’est l’orgueil qui est à la base du bannissement du diable, lorsqu’il refusa d’obtempérer à l’ordre d’Allah, de se prosterner devant Adam.

Mon frère, ma sœur, l’orgueil est l’ADN des personnes imbues de leurs connaissances. Des personnes imbues de leurs richesses, de leurs célébrités, de leurs formes physiques. Ces personnes semblent totalement ignorer qu’elles sont encerclées de toutes parts par le diable qui les maintient ferraillées dans l’illusion de croire qu’elles sont supérieures aux autres personnes.

Mon frère, ma sœur, l’orgueil est un grand pêcher en Islam.

Le prophète Muhammad (Paix et Salut sur Lui), a dit « N’entrera au paradis quiconque a un atome d’orgueil dans son cœur ». Allah dit dans le verset 60 de la sourate 40 « Appelez- moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, refusent de m’adorer, entreront bientôt dans l’enfer humiliés ».

Cinquième piège du diable : la Transgression.

Nous mettrons dans ce lot, toutes les personnes qui ont un amour excessif pour l’argent, pour la richesse et qui sont mêmes prêtes à des sacrifices humains, s’il le faut, pour devenir riches.

Il y’a aussi les personnes en quête de promotion au travail ou des personnes qui ont des difficultés pour se marier.

Ce groupe de personnes désespérées n’hésitent pas à s’accrocher à la queue du diable, qui va les trainer sur les sentiers du polythéisme. Leur situation est décrite comme suit : « Or, il y’avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu’accroitre leurs détresses », verset 6, sourate 72.

Et au jour de la résurrection, au jour des comptes, ceux qui ont marché dans les pas du diable, ceux qui étaient en noces permanentes avec le diable diront : « Malheur à moi, hélas ! Si seulement, je n’avais pas pris un tel pour ami. Il m’a en effet, égaré loin du rappel (le Coran) après qu’il me soit parvenu. Et le diable déserte l’homme après l’avoir tenté », verset 28, 29, sourate 25.

Et ce n’est pas tout, le diable va nier. Oui, il va absolument nier devant Allah être responsable de l’égarement de ses partisans tel que le verset qui suit nous l’apprend.

« Celui qui plaçait à côté d’Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade (le Diable) dira : Seigneur, ce n’est pas moi qui l’ai fait transgresser. Il était déjà dans un profond égarement. Alors, Allah dira, ne vous discutez pas devant moi après que je vous ai déjà fait part de la menace », verset 26, 27,28, sourate 50.

Allah dit encore dans le Coran : « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n’entendent pas. Cela sont comme des bestiaux mêmes plus égarés encore, tels sont les insouciants », verset 179, sourate 17.

Puisse le Seigneur nous préserver des pièges de Chaytane et de ses alliés, amine.

Moussa Baba Coulibaly, journaliste

