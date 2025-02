Le gouvernement malien se trouve confronté à des défis économiques significatifs qui exigent une attention particulière afin de soutenir la croissance économique tout en réduisant la dette extérieure du pays. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs stratégies peuvent être envisagées.

En premier lieu, il est impératif d’améliorer l’environnement des affaires. Cela pourrait se traduire par une simplification des procédures administratives relatives à la création et à la gestion d’entreprises, ainsi que par une réduction des impôts pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Par ailleurs, il conviendrait d’améliorer l’accès au financement pour les entrepreneurs. En favorisant un climat d’investissement attrayant, le gouvernement pourrait encourager les investissements tant étrangers que locaux, ce qui stimulerait la création d’emplois et la production.

Ensuite, le développement des infrastructures constitue un enjeu majeur. Investir dans les infrastructures de transport, d’énergie et de communication serait un moyen efficace de faciliter le commerce et d’améliorer l’accès aux marchés. Une infrastructure de qualité permettrait de réduire les coûts de production et d’accroître la compétitivité des entreprises maliennes sur les marchés régional et international. Le gouvernement pourrait envisager des partenariats public-privé pour financer ces projets, évitant ainsi un alourdissement de la dette publique.

Diminuer sa dette extérieure

Enfin, il est crucial de diversifier l’économie malienne. Actuellement, le pays repose fortement sur l’agriculture et l’exploitation minière. En développant d’autres secteurs tels que le tourisme, l’artisanat ou encore les technologies de l’information, le gouvernement pourrait créer de nouvelles sources de revenus. De surcroît, il serait essentiel de renforcer la formation et les compétences de la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins des nouveaux secteurs et d’améliorer la productivité.

En somme, pour soutenir sa croissance économique et diminuer sa dette extérieure, le gouvernement malien doit se concentrer sur l’amélioration de l’environnement des affaires, le développement des infrastructures et la diversification de l’économie. Ces actions permettront non seulement de stimuler la croissance, mais également de créer un cadre économique plus résilient et durable.

Abdoul Karim Konaté/Analyste économiste/écrivain/chercheur à l’université de Nouakchott (Mauritanie)

NB : le titre et l’intertitre sont de la Rédaction

