Le parti des baudets estime que les Américains ne voteront pas pour leur mâle Alpha. Ils soutiennent que son cerveau vieillissant est un problème. Il en va de même pour son cœur froid envers les déshérités au Moyen Orient et son traitement ouvertement méprisant de la vie des non-occidentaux. Nous ne nous soucions pas de la politique des démocrates et elle sans importance pour nous tant qu’elle n’affecte pas l’Afrique ; cependant, le bilan épouvantable de Joe Biden dans différentes régions du monde et des décennies de bagage politique doivent être des raisons plus que suffisantes pour que les démocrates l’échange contre quelqu’un avec une boussole morale plus forte s’ils arrivent à en trouver un parmi eux.

En appelant Biden à renoncer à sa deuxième candidature, certains démocrates ont décrit le président comme ‘‘décent’’ et ‘‘un homme bon’’. Le contraire est vrai. Le mythomane Joe a permis un horrible génocide, la famine des enfants au Soudan, en Libye et en Palestine, et son héritage en est défini. Malheureusement, son bilan devant ces pays dément également le mythe de la ‘‘décence’’. Il a constamment appelé à davantage de guerre. Son enthousiasme pour la guerre en Irak et la destruction sauvage du Liban en 1982 illustrent son manque de jugement et ses manquements éthiques en matière de politique étrangère. Il a soutenu la guerre en Serbie. Les conflits destructeurs en Syrie et en Libye accompagnés de leurs conséquences dévastatrices sur les pays du Sahel se sont produits alors qu’il était vice-président et qu’il suivait la politique du mégalomane malveillant Barack Obama. Son opposition raciste au busing de déségrégation mandatée par le gouvernement fédéral au milieu des années 70, l’émergence de son plagiat paresseux dans les années 80 et les mensonges sur son dossier scolaire et ses résultats. En fait, Biden a une longue histoire de fabrication, de tromperie et de mensonges sur lui-même, sur son passé et sur des événements qui n’ont jamais eu lieu. Son traitement sexiste envers Anita Hill, une femme noire qui aurait été harcelée sexuellement par le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, ne constituent pas non plus un dossier de décence. Et pour conclure, son récent soutien à un projet de loi sinistre qui punirait les nations africaines pour ne pas avoir fait preuve d’une déférence suffisante envers l’Occident ou pour vouloir rester sur la voie du non alignement. De grâce, utilisez d’autres mots plus appropriés pour décrire la personnalité de Joe Biden, mais pas ‘‘décent’’ ou ‘‘bon’’.

Encore, nous ne nous soucions pas de la politique des démocrates, mais toute politique globaliste vicieuse qui touche l’Afrique, ses valeurs et ses intérêts nous préoccupe au plus haut point.

Cheick Boucadry Traoré

Commentaires via Facebook :