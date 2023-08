Organisée depuis 2017 par la Fondation Tuwindi, le concours des meilleures productions journalistiques, Mali Média Awards (MaMA) a connu l’épilogue de 7è édition le samedi 29 Juillet 2023, à l’hôtel Maeva Palace. Sur les 17 nominés cette année, 6 trophées et 1 prix spécial du jury ont été décernés..

Toutes les catégories de médias, de la presse écrite, la télévision, la radio, la presse en ligne, le blog et les dessins de presse étaient en compétition pour les MaMa 2023. Les journalistes ont produit des articles sur des sujets-phares en rapport avec la citoyenneté, la justice, les droits de l’Homme, la santé…

« Au fil des 7 dernières années, les Mali Media Awards ont gagné leur place comme la plus haute distinction dans le paysage médiatique malien. Avec plus de 800 candidatures reçues, 147 nominés et 42 lauréats, ces récompenses ont été un véritable tremplin, boostant les carrières, augmentant l’influence et ouvrant de nouvelles portes sur la scène nationale et internationale», a déclaré Tidiani Togola, Président de la Fondation Tuwindi,.`

Jury d’une grande intégrité et hautement respecté

Le processus de sélection, encadré par un jury d’une grande intégrité et hautement respecté, garantit l’équité et la transparence, sous le regard vigilant et impartial d’un huissier de justice, a souligné Tidiani Togola. «Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers le président du jury, notre très estimé Diomansi Bomboté. Vous et votre équipe, méritez nos plus sincères remerciements pour votre travail inestimable qui rend possible cette compétition et cette cérémonie aide à mettre en lumière les talents extraordinaires du journalisme malien», a-t-il laissé entendre. Ce soir, a reconnu Tidiani Togola, nous célébrons ceux qui, par la qualité remarquable de leur travail et leur impact positif sur notre société, incarnent l’excellence journalistique. « Cette cérémonie célèbre l’audace, la persévérance, l’innovation des journalistes face aux défis économiques, sécuritaires, politiques » a-t-il salué. Le premier responsable de la fondation Tuwindi est convaincu que les sujets mis en lumière sont des «défis» de notre époque. Depuis 7 ans, le Mali Média Awards prône l’excellence, un réel motif de satisfaction de ses initiateurs.

Appel à soutenir les médias

Le Président de la Fondation Tuwindi a lancé un appel solennel de soutien au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. «Les acteurs des médias ont besoin de votre aide pour développer des programmes de formation axés sur le journalisme numérique, l’analyse de données et la cybersécurité. Ils ont besoin de votre soutien pour construire des infrastructures qui rendent l’information plus accessible à tous», a-t-il souhaité. Il a plaidé également pour l’élaboration de politiques publiques qui garantissent la liberté d’expression, la protection des journalistes et l’indépendance de la presse. « Nous avons besoin d’un environnement où la vérité peut être dite sans craindre de représailles. Chers amis, il n’y a pas de chemin facile vers la stabilité économique, institutionnelle ou même sécuritaire. Cependant, je suis convaincu que le premier pas vers cet objectif est un journalisme libre et indépendant. En soutenant et en promouvant un journalisme de qualité, nous posons les bases d’une économie forte et d’une société juste».

Il a remercié les partenaires techniques et financiers notamment, la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel, la Maison de la Presse, la National Endorment for Democracy Ned, Free Press Unlimited et le Programme des Nations Unies pour le Développement. «Je vous adresse mes sincères remerciements. Votre confiance inébranlable en Tuwindi et votre soutien démontrent votre engagement à faire avancer la liberté de la presse au Mali et sur le continent. Vous nous aidez à construire une presse plus forte, plus résiliente et plus indépendante».

Le Président du Comité de pilotage de la Maison de la Presse du Mali, Bandiougou Danté, a reconnu que MaMA constitue le meilleur concours qui prône l’excellence dans le domaine journalistique au Mali.

7 prix dont 1 spécial, des cadeaux aux nominés

Cette année, 6 prix étaient à l’honneur. Celui «spécial», le prix Togola Hawa Séméga, du nom de notre regrettée consœur et non moins épouse du président de la Fondation, a requis l’attention du jury. Il a été décerné à Aminata Mani Coulibaly de TM1, pour sa production sur la «réinsertion» des femmes pensionnaires de Bollé.

Dans la catégorie presse écrite, Aminata Agaly Yattara a écrit sur les «Pesticides obsolètes : un boulet au pied du Mali». Elle a remporté le prix de cette catégorie. Kanda Kelly est lauréate du prix de la radio grâce à sa production «Décès maternel, accouchement difficile, un chemin de non-retour pour des femmes».

La télévision était également à l’honneur pour avoir braqué ses projecteurs sur l’île de Dialagoun. Ce qui a permis à Makan Fofana de rafler la mise dans cette catégorie. Le 1er prix de la catégorie presse en ligne est revenu à Mariam Sanogo tandis que Moussa Diallo s’est adjugé le trophée de la catégorie Blog. Enfin, comme sans surprise, Issouf Bah, accoutumé du prix dessin de presse, a récidivé. Pour la troisième fois consécutive, il a remporté le trophée dans cette catégorie et obtenu par la même occasion le droit de siéger désormais au jury lors des prochaines éditions.

Tous les autres nominés ont reçu des cadeaux

Au nom des membres du Jury, Salif Sanogo, ancien directeur général de l’Ortm, a salué la qualité des œuvres présentées par les journalistes. Il s’est réjoui d’une participation massive des femmes à cette 7è édition de MaMA. Salif Sanogo a appelé à l’assainissement du secteur du journalisme, une profession ouverte à tout le monde à la différence d’autres professions libérales.

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie et de la Modernisation de l’administration, Albakadi Touré, a félicité la Fondation Tuwindi pour cette initiative qui participe à la promotion de l’excellence.

Cette 7ème édition de MaMA fut un grand succès. vivement la 8ème édition !

Ousmane Tangara :

Le Challenger à l’honneur !

Le Challenger était à l’honneur lors de la 7è édition de MaMA. Notre collaborateur Ousmane Tangara figurait parmi les trois nominés dans la catégorie de la «Presse écrite» pour son article « Activités professionnelles, pesanteurs socioculturelles : le combat permanent de la Malienne pour sa promotion». La qualité de cet article de notre confrère lui a permis d’être les trois nominés. Un grand honneur pour la rédaction.

Un autre honneur pour le Journal au cours de cette édition est sans nul doute la consécration de notre ancien collaborateur, Makan Fofana, dans la catégorie Télévision. Formé à l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la communication, Makan Fofana a fait ses premiers pas au sein de notre rédaction en qualité de stagiaire.

O.T

Commentaires via Facebook :