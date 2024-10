Le samedi 19 octobre 2024, s’est tenue la 5ème édition de la distinction honorifique du concept « Citoyen Modèle », dans la salle Union Africaine de l’hôtel de l’Amitié (Granada Hôtel) en Commune Il du District de Bamako. C’était sous le parrainage de Mme Assitan Diallo, Présidente de Nouvelle Vision M5-RFP Diaspora France représentée par Son Excellence M. Amadou Samaké , Fonctionnaire International. De nombreux bâtisseurs reconnus dans cette Commune étaient parmi les récipiendaires, dont le Président de l’Association des Parents et Amis des Personnes Autistes

Au total, plus de 60 personnes (personnalités de la société civile, politiques, jeunes, fonctionnaires, commerçants, ouvriers, vendeuses de nourriture, journalistes, Enseignants et porteurs d’uniforme) ainsi que des entreprises comme ORTM, SOMAKOFF S.A, Restaurant Relax, Le Nid de Médine, Ladies House de la Commune Il ont été décorées par le « Citoyen Modèle ».

Au cours de cette cérémonie ces hommes et femmes de la Commune II ont été célébrés à travers des remises d’attestations et de médailles de reconnaissance. Placée sous le parrainage de Mme Assitan Diallo, Présidente de la Nouvelle Vision M5-RFP Diaspora France, les lauréats de cette 5e édition ont été sélectionnés sur la base de critères suivants : Engagement citoyen dans le développement communautaire ; aides et appuis sociaux ; initiatives d’appui aux œuvres sociales et administratives etc…

Selon Ousmane Sadio Touré dit Tonton, Coordinateur de la Commission d’organisation du Citoyen Modèle, leur initiative est fondamentalement basée sur du bénévolat. Il précise que le concept met l’Homme au cœur de toute action de développement. Une manière de valoriser les grands Hommes, les bâtisseurs, les Philanthropes, les patriotes les plus engagés pour le développement local surtout. Il estime que la citoyenneté est l’un des facteurs du développement local. ‘’Chacun de nous doit soutenir de telles initiatives pour encourager les exemples de modèles et types d’individus que notre société a besoin comme référence et repère pour la nouvelle génération. Le titre de Citoyen Modèle ça se mérite’’, dit-il.

La Marraine Assitan Diallo, à travers son représentant a vivement remercié l’initiative tout en rassurant que chacun des lauréats en sont reconnaissants. Il a témoigné la joie de cette dernière pour le choix et la confiance portés en elle pour être la marraine d’un tel événement glorifiant les citoyens de la Commune qui l’a vu naître.

En sa qualité également de récipiendaire du titre Citoyen Modèle, la Marraine a conclu que cette distinction honorifique permettra à tout un chacun de redoubler d’effort dans les actions qu’ils mènent.

L’ORTM (la télé et radio nationales), passion du service public qu’abrite la Commune Il a été également décoré à travers son Directeur Général Hassane Baba Diombélé ainsi qu’un de ses techniciens Mamadou B Diallo.

Selon ce dernier, cette distinction pourra inciter d’autres personnes à imiter les bonnes actions d’intérêt public afin de réaliser le développement tant souhaité.

A noter que des autorités communales, administratives et coutumières dont l’Honorable Fousseynou Ouattara, le Vice-Président de la Commission Sécurité du CNT; le Coordonnateur des chefs de quartier de la Commune Il ; la délégation spéciale représentée par M. Mohamed Bilaly Traoré ont, non seulement été distinguées Citoyens Modèles, mais ont magnifié cette cérémonie de leur présence.

Enfin, un grand bâtisseur au sein de cette commune, en la personne de Bandiougou Gueye, un fidèle à l’ancien député-maire de la Commune II, feu Mamadou Lamine Haïdara dit Mao a été également distingué. Il est le Président de l’Association des Parents et Amis des Personnes Autistes.

D.Diarra

