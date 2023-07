Mme Doumbia Mama Koité a reçu, le 11 juillet dernier à Nairobi la haute distinction africaine et internationale dénommée «20 pour 20». Elle est la seule femme francophone parmi les 20 récipiendaires la Coalition du mouvement de solidarité des droits des femmes africaines.

Dans un communiqué de presse intitulé ‘’le Protocole de Maputo a 20 ans’’ le Réseau des femmes leaders africaines-Chapitre du Mali -AWLN-Chapitre du Mali, annonce que la haute distinction africaine et internationale dénommée «20 pour 20» vient d’être décernée à «notre compatriote Mme Doumbia Mama Koïté à Nairobi au Kenya, le 11 juillet 2023 par la Coalition du mouvement de solidarité des droits des femmes africaines, en reconnaissance de son engagement et son abnégation dans la lutte pour la promotion et la protection de la légalité des genres, à travers la vulgarisation, la formation et la sensibilisation à cet important instrument juridique adopté par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements à Maputo (Mozambique)».

Selon AWLN-Chapitre du Mali, notre compatriote, l’infatigable, l’amazone Mama Koïté est la seule francophone parmi les 20 femmes africaines au parcours élogieux et exceptionnel qui ont reçu ce prestigieux prix. «AWLN/Mali se joint à toutes les organisations, associations et Plateformes du Mali et d’Afrique pour partager sa fierté de devoir accompli, et pour adresser à Mama Koïté nos félicitations et nos encouragements pour plus de travail collectif au service des femmes du Mali », conclut le communiqué signé par la Coordinatrice d’AWLN Mali, Mme Cissé Aïssata Sissoko.

Fatoumata Djourté et Soundié Koné, stagiaires

