Prix d’excellence de la FSC : Mopti à l’honneur

La troisième édition du prix d’excellence de la Fondation Soumaïla Cissé (FSC) pour l’espoir et l’excellence s’est tenue le samedi 23 décembre 2023, à l’hôtel Azalaï de Bamako. Placée sous le haut patronage du ministre de l’Education nationale, Dr. Amadou Sy Savané, la rencontre a enregistré la présence d’invités de marques.

La cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du Pandéal fait partie des rendez-vous annuels importants de la Fondation Soumaïla Cissé. Organisée chaque année depuis 2021, l’initiative vise à encourager l’excellence chez les apprenants maliens.

Après Tombouctou, le district de Bamako, cette année, la première nationale Fadimatou Boiré ainsi que les trois premiers admis au diplôme d’études fondamentales (DEF) sont de la région de Mopti à savoir : Fatoumata Bintou Thiéro, Ousmane Sylla et Hamady Konaté.

Ils ont bénéficié des récompenses de la FSC pour l’espoir et l’excellence. Chacun des lauréats a reçu une enveloppe de 100 000 F CFA, un ordinateur portable et une enveloppe symbolique du ministre de l’Education nationale, Dr. Amadou Sy Savané. La Fondation a aussi offert une somme de 100 000 F CFA et des enveloppes symboliques du ministre de l’Education, aux lauréats des deux éditions précédentes en guise de soutien.

La présidente de la FSC, Mme Cissé Astan Traoré a saisi l’occasion pour affirmer à quel point son défunt mari Soumaïla Cissé tenait à l’excellence dans l’éducation. Elle a également félicité les lauréats pour les prix obtenus et leur a réaffirmé sa gratitude. Assurant qu’aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif performant, Mme Cissé Astan Traoré a déclaré que la Fondation est résolument engagée pour une éducation meilleure.

Cette cérémonie de remise était aussi opportune pour la présidente d’annoncer que la Fondation est sur un projet dénommé “l’introduction de l’informatique à l’école fondamentale”. Selon ses explications, ce programme permettra d’initier des enseignants, des élèves et l’administration scolaire aux nouvelles technologies. “L’introduction de l’informatique à l’école fondamentale est un projet d’une importance capitale pour la fondation. Il concernera ans un premier temps l’institut du Sacré-Cœur. Notre ambition est à terme d’en faire un projet national”, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le ministre de l’Education nationale Ousmane Sy Savané a remercié la Fondation Soumaïla Cissé pour l’espoir et l’excellence pour son initiative qui contribue au développement de l’éducation nationale. “Cette cérémonie qui nous réunit revêt d’une importance capitale. Elle s’inscrit de plain-pied dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Nous vous accompagnerons au quotidien pour la matérialisation de l’engagement pour une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous les enfants du Mali”, a assuré le ministre.

Fadimatou Boiré, porte-parole des lauréats, a remercié les responsables de la Fondation tout en promettant qu’ils vont continuer à se battre pour honorer la confiance placée en eux.

Siguéta Salimata Dembélé

(stagiaire)

