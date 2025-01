Récompense du mérite : Mme Katilé Hadiaratou Sène élevée au grade de Chevalier de l’Ordre national

Le Mali reconnaissant vient d’élever une femme combattante au grade de Chevalier de l’Ordre national. Il s’agit de Mme Katilé Hadiaratou Sène. La cérémonie de décoration s’est déroulée le mercredi 08 janvier 2025 dans les locaux de la Grande Chacellerie des Ordres Nationaux à Koulouba sous la présidence du Général Amadou Sagafourou Gueye, Grand chancelier. C’était en présence des parents, amis et collaborateurs des heureux bénéficiaires.

Cette distinction mérite vient récompenser les mérites d’une femme qui s’est beaucoup battue pour le bien-être des Maliens, surtout les femmes. Elle est membres de plusieurs associations des femmes et de la société civile. 3ème adjoint au Maire de la Commune V du District de Bamako et maire signataire au centre d’Etat-civil de Kalaban-coura, elle a porté haut le drapeau des femmes maliennes partout où elle a servi. Mme Katilé Hadiaratou Sène est la race des femmes qui a tendance à disparaître au Mali. Femme engagée et soumise, elle est la présidente du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté participative (ROCP) qui a célébré les 10 ans de son existence en juillet dernier.

Au cours d’une réception offerte à l’occasion, au nom de la famille Katilé, le Camarade Soumaïla H. Maïga, membre de la commission formation, éducation du Bureau exécutif de l’UNTM, a salué la présence de tout un chacun venu témoigner de leur affection à la famille Katilé.

« C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons ce soir pour ce dîner en l’honneur de Monsieur et Madame Katilé, à l’occasion de leurs récentes décorations. Cet événement est l’occasion de célébrer non seulement leurs réalisations, mais aussi les liens précieux qui nous unissent. C’est grâce à vous que ces moments de joie et de succès prennent tout leur sens. La Famille KATILÉ ne saura jamais passer sous silence ce soutien anonyme de la Famille KATILÉ qui a pris en Charge ce dîner en totalité. Qu’Allah le rétribue à la meilleure rétribution» ; a-t-il indiqué.

Le porte-parole a exprimé les sincères reconnaissances à chacun d’eux. Témoignage de leur fidélité, leur soutien indéfectible, leur générosité et leur amitié à l’égard du couple Katilé. Un couple qui demeure aujourd’hui un trésor inestimable pour le Mali.

Avant de terminer, M. Soumaïla H. Maïga a présenté les vœux du nouvel à tous les présents. ‘’Que cette année soit synonyme de bonheur, de santé et de prospérité pour vous et vos familles. Que chacun d’entre vous trouve la réussite dans ses projets et que nous continuions à renforcer ces liens d’amitié et de solidarité’’, a déclaré.

Les différents intervenus, à savoir le vice-président de l’AIGE, M. Ousmane Traoré, le Secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et Culturel, M. Sidiki Magassouba, l’ancien ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahamoud Ben Kattra, le chargé de communication du CESEC, M. Bouréma Baba Cissé, ont tous salué le courage, l’humanisme et l’engagement du couple Katilé.

Il faut noter qu’avant sa décoration, M. Yacouba Katilé a été, lui, élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national.

Youssouf Sangaré

