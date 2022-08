Dans son rapport hebdomadaire du 07 au 15 août 2022, la Mission d’Observation Des Élections au Mali – MODELE Mali, dirigée par Dr. Ibrahima Sangho, recommande aux autorités de la transition le respect des dispositions de la loi électorale en ce qui concerne la désignation des membres du collège de l’Autorité́ Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), notamment les représentants des partis politiques et de la société civile ; d’assurer le respect et le suivi des mesures adoptées pour faire face à la cherté de la vie.

Dans ce rapport, la MODELE souligne qu’après une longue absence de plus 7 mois, due aux sanctions de la CEDEAO, le Mali a levé 277,371 milliards FCFA sur le Marché des Titres Publics en zone UEMOA sur une prévision de 270 milliards, soit un taux de 102%. Selon la MODELE, cela constitue une très bonne nouvelle pour le pays. Cette levée de fonds a permis l’avis aux investisseurs et aux partenaires techniques et financiers publié par le ministre de l’économie et des finances, « de procéder à l’apurement des impayés sur la dette extérieure, la dette de marché émise par syndication et une partie de la dette émise par adjudication ». La MODELE-Mali espère que cette levée contribuera à juguler la crise économique qui sévit au Mali.

« En réaction à la vie chère, un Conseil des ministres extraordinaire a eu lieu le 07 août 2022. Le Conseil a constaté le non-respect de l’accord du 06 avril 2022 fixant les prix de certaines denrées de première nécessité. Suite au constat, il a été décidé, entre autres, de procéder à la vérification de l’affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce ; de contrôler le respect des conventions et règlements en vigueur ; d’inviter la population à dénoncer systématiquement les cas de violation des prix des produits subventionnés en appelant aux numéros verts mis à sa disposition à cet effet ; de renforcer la fréquence des contrôles », révèle le rapport de la MODELE Mali.

Ainsi, la MODELE Mali adresse et réitère à l’endroit des autorités de la Transition les recommandations suivantes : davantage de consensus dans la conduite des différentes réformes envisagées ; le respect des dispositions de la loi électorale en ce qui concerne la désignation des membres du collège de l’Autorité́ Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), notamment les représentants des partis politiques et de la société civile ; assurer le respect et le suivi des mesures adoptées pour faire face à la cherté de la vie ; la poursuite des efforts de sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

A signaler que la MODELE Mali est le dispositif d’observation électorale mis en place par la Synergie 22, comprenant 43 organisations de la société civile malienne, composée de : l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD), DONIBLOG (la communauté des Blogueurs du Mali), Droits de l’Homme au Quotidien (DHQ) et Tuwindi.

Aguibou Sogodogo

