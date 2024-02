Depuis le dramatique incendie qui a dévasté le Grand Marché de Gao, le 7 février 2024, les autorités municipales sous la houlette de ‘’Vieux Maire’’- Dacka Boubacar Traoré de son vrai nom – se sont mobilisées dans une démarche de recherche de solutions pour soutenir les victimes.

Une mission regroupant la Mairie, les Directions régionales de l’urbanisme, de la Topographie, des Domaines, et tous les services techniques concernés par la problématique s’est rendue sur le lieu du sinistre. Cette visite de terrain avait pour objectif d’évaluer l’étendue des dégâts et de collaborer étroitement dans le cadre des mesures qui s’imposent.

Ainsi après de multiples réunions avec les acteurs du marché, les autorités communales ont tenu à rassurer les populations de leur volonté d’œuvrer afin que les victimes reprennent leurs activités le plus tôt possible. Voilà plus de trois ans que la Mairie s’investit dans le but d’entreprendre les travaux de reconstruction du marché. Le processus est désormais à un stade très avancé. Il ne reste plus qu’à lancer les appels d’offres pour la première phase, qui vise la réhabilitation et l’agrandissement du marché de Sossokoïra, choisi pour accueillir temporairement les commerçants du Grand Marché, en attendant la fin des travaux.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, tous les efforts seront déployés afin que les marchés de la Commune ne soient plus exposés aux calamités et aux sinistres, a laissé entendre l’édile Dacka Boubacar Traoré. La sécurité et le bien-être des habitants demeurent la priorité absolue de cette démarche collective initiée et coordonnée par son équipe.

Drissa Togola

