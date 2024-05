Koutiala, Bougouni Et Sikasso : Projes réhabilite

Le préfet de Kolondiéba, Boubacar Oumar Traoré, a présidé le jeudi 23 mai 2024 à Kadiana, la cérémonie officielle de réception de plusieurs infrastructures construites ou réhabilitées par le Programme jeunesse et stabilisation (Projes I) dans trois communes (Kadiana, Kignan et Tièré) des régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso.

Comme pour témoigner toute son importance, la cérémonie de réception a enregistré la présence du sous-préfet de Kadiana, Mme le maire de la Commune de Kadiana, les maires des communes de Kignan et Diouradougou-Kafo, les représentants des villages bénéficiaires, les populations de Kadiana, entre autres.

Financé par l’Union européenne, et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, le Programme jeunesse et stabilisation a pour objectif d’accompagner les efforts des autorités maliennes en faveur de la stabilisation du Mali.

En effet, face à la crise multidimensionnelle que connait le Mali depuis 2012, l’Union européenne, à travers son fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, a mis en place le Programme jeunesse et stabilisation dans les régions du Centre du Mali (Projes I) en septembre 2018.

Depuis son lancement, le Projes qui a six ans d’existence n’a cessé d’œuvrer, auprès des populations des régions du Centre du Mali pour la promotion de la stabilisation et le relèvement socio-économique dans ses zones d’intervention à travers le renforcement de l’offre et l’accès des populations aux services de base, le soutien aux initiatives en faveur de la promotion de la cohésion sociale et communautaire, la création de nouveaux revenus et des opportunités d’emplois au profit des jeunes.

Ainsi, dans les régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara et Douentza, le Projes a pu atteindre des résultats satisfaisants dans les domaines de l’éducation, la santé, l’hydraulique, de l’assainissement, de la formation et l’insertion professionnelle, à travers notamment la création d’AGR pour les jeunes et les femmes, ainsi que dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures marchandes, culturelles et sportives.

L’UE, en appui aux efforts des autorités, a initié en juillet 2022, l’élargissement du Programme dans les zones du Sud et Ouest du Mali dans les régions de Bougouni, Sikasso, Koutiala, Koulikoro et Nioro du Sahel.

C’est dans ce cadre que le Projes a réalisé dans la Commune de Kadiana (région de Bougouni) : la construction et équipements de 3 salles de classes + 1 bloc de 3 latrines et 1 direction d’école à Djiendo, la construction et équipement de 3 salles de classe + un bloc de 3 latrines et 1 direction d’école à Séblé, la construction et équipement de 2 salles de classes + 1 direction à Sikoro ; ma construction et équipement d’une maternité rurale à Blendio, la réalisation de 3 SHVA dans 3 écoles à Djiendo, Séblé et Sikoro, la réalisation d’1 SHVA dans une maternité à Blendio. La réalisation d’un AES pour 2 localités à Debena et Djonbougou, la réhabilitation de 4 paramètres maraichers (forages, clôtures, bassins) à Kountio, Sikoro, Gonkoro et Donfanaba.

Dans la commune de Kignan : la construction et équipement de 3 salles de classe au groupe scolaire Adama Coulibaly à Kignan, la clôture de l’école Modibo Kane Cissé a Kignan, la construction et équipement de 3 salles de classe + 1 bloc de 3 latrines + 1 direction d’école à Katogo, la réhabilitation du bloc administratif du Cap + construction d’un magasin + guérite à Kignan, la construction et équipement d’une maternité et un dispensaire à Kignan, 3 SHVA dans 3 écoles à Kignan et Katogo, réalisation d’un AES à Kombala, fonds d’appui (formation, intrants, suivi) de 2 coopératives pour l’exploitation de périmètres maraichers à Kouna et Kérèmèkoro, entre autres.

Dans la Commune de Diouradougou Kafo (région de Koutiala), la réhabilitation et équipement du dispensaire et de la maternité du Cscom à Téré, la réhabilitation, équipement et la construction d’un hangar de la maternité à Mizonso, la réalisation d’un SHVA dans le Cscom de Téré et la maternité de Mizonso, la réalisation d’un AES à Mizonso et Sina, réalisation de 4 périmètres maraichers à Téré, Mizonso et Tarassoni, Fonds d’appui de 4 coopératives pour l’exploitation de périmètres maraichers à Téré Mizonso et Tarassoni.

Dans son intervention, le coordinateur régional du Projes de Sikasso, Mamourou Sangaré, a exprimé sa confiance à son partenaire “Sanké” qui a assuré les travaux de construction, au bureau de contrôle “SETAD” et du bureau d’accompagnement IGIP Afrique. “Tous ces projets ont été réalisés grâce à l’accompagnement de vous tous”, dira-t-il.

Sangaré a, au nom de la Direction du Projes, remercié les autorités régionales et locales, les services techniques, les populations et surtout les jeunes et les femmes pour leur disponibilité et leur engagement en faveur de ce Programme. Il a dit garder l’espoir que les bénéficiaires prendront bien soin de ces infrastructures qui contribueront à la stabilisation et au retour d’une paix durable et de l’avènement d’un Mali prospère.

Pour sa part, le préfet de Kolondiéba, Boubacar Oumar Traoré témoignera que cette réception est l’une des actions phares dans cette région. Il a renouvelé ses remerciements à l’Union européenne et au Projes pour les efforts consentis depuis 2012 au nom de la paix et la cohésion au Mali. Il a terminé en instruisant à ses services d’être disponibles pour le Projes sur l’ensemble des projets dans sa région.

Mme le maire de Kadiana a fait savoir que c’est la première fois qu’une telle activité se déroule à Kadiana. Sous le coup de l’émotion, elle a eu du mal à trouver le mot, toutefois, elle a remercié le Projes et son partenaire l’Union européenne. Les femmes de Kadiana et le représentant des bénéficiaires ont également perlé dans le même sens que Mme le Maire. La fin de la journée a été marquée par la visite de réception des sites.

Ibrahima Ndiaye

