L’Alliance pour la solidarité au Mali « ASMA-CFP » a procédé, le samedi 22 Juin 2019 dans la salle Tientiguiba Danté de Ségou sa rentrée politique Nationale. L’évènement a enregistré la présence d’une importante délégation du BPN / ASMA conduite par l’ancien premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga, président du parti. Il était accompagné pour la circonstance d’une forte délégation en provenance de Bamako.

Comme pour donner un écho favorable à la forte mobilisation du BPN –CFP, les militants ASMA-CFP de Ségou sont sortis massivement pour réserver un accueil chaleureux à toutes les délégations venues des différentes localités du Mali. On notait la forte présence des notabilités, des élus communaux, des autorités politiques ainsi que les représentants des partis politiques amis. Bref c’est une marée humaine aux couleurs du parti ASMA qui a pris d’assaut la salle Tientiguiba Danté malgré une forte pluie. Pour introduire la rentrée politique, l’imam Maiga dans son intervention a fait des prières pour que les travaux se déroulent dans les conditions les meilleures et surtout afin que l’attente, la cordialité et la paix demeurent toujours au Mali. Monsieur Moussa Diabaté du recotrade souhaite non seulement pleins succès aux travaux mais prône surtout la cohabitation de toutes les populations pour que la fraternité prévale entre les fils d’un même pays. A la suite de ses deux intervenants, il revenait à l’honorable Abdine Koumaré en sa qualité de secrétaire général de la section ASMA –CFP de Ségou de faire son intervention. De cette intervention on retiendra : l’adresse à l’endroit de tous les militants pour leur forte mobilisation à faire réussir la rentrée politique nationale. On y retiendra encore que le parti se porte très bien dans les 622 villages qui constituent les 30 communes et surtout qu’à tout moment il y a des adhésions massives et sincères. Toujours pour l’honorable Abdine Koumaré ce succès n’a été possible que grâce au pragmatisme et à la clairvoyance d’un homme sans lequel l’élection présidentielle des mois de Juillet et Août dernier n’aurait pas pu se tenir. Cet homme providentiel, c’est bien le président de l’ASMA –CFP alors premier ministre. Toujours de l’intervention du secrétaire général de la section ASMA de Ségou, on retiendra que l’ASMA est un mouvement socialiste, attaché aux valeurs démocratiques et républicaines où règnent la convivialité et le respect de l’autre et un parti orienté vers la culture de l’excellence.

Le coordinateur régional de l’ASMA de Ségou, Moussa Coulibaly souhaite que la rentrée politique nationale soit un véritable tremplin pour l’ancrage du parti dans la région. Il évoquera ensuite la stratégie mise en place par la coordination pour que le parti ASMA soit une force montante dans la région de Ségou et ce depuis son installation en 2015. Cette stratégie selon lui consistait à trouver des personnes ressources dans tous les cercles, avoir des points focaux un peu partout. Aussi la coordination s’est résolument attachée à mettre en œuvre les résolutions issues du premier congrès. C’est donc avec satisfaction qu’il a salué la participation massive des militants et militantes aux élections législative de 2013 et aux communales de 2015 : 2 députés à Macina, 73 conseillers communaux et 4 maires. Il a rendu un hommage élogieux à la volonté inébranlable de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent inlassablement pour l’implantation du parti dans la région de Ségou. C’est avec une assurance affichée que l’ASMA va jouer les premiers rôles sur l’échiquier national. Le discours du secrétaire général du bureau politique national Issa Diarra commence d’abord par un appel à l’unité nationale, à la paix et à la réconciliation. A travers la rétrospective qu’il fait, il fera ressortir que l’ASMA–CFP a été mis sur les fonds baptismaux un Dimanche 19 mars 2013. De cette date à nos jours, que de chemins parcourus ! Que d’obstacles franchis ! Il est à reconnaitre que la formation politique a fait un pas de géant en s’implantant dans tout le pays. La satisfaction est que l’ASMA-CFP est devenue un groupe parlementaire à travers ses 16 députés à l’Assemblée Nationale ; ce qui en soit est une mention honorable. Mieux, le parti, c’est les 841 conseillers communaux, 38 maires, avec la Région de Ségou en tête avec 5 députés, 10 Maires et 220 conseillers communaux. Mention spéciale à la région de Ségou qui reste la région pilote dans l’implantation du parti. Il est à retenir que 42 sections sur 55 sur l’étendue du territoire sont mises en place. En outre toutes les sections sont mises en place dans la région de Ségou. Ce qui en clair est l’œuvre de la coordination régionale qu’il faut encourager à travers les efforts fournis. La fierté du secrétaire général du BPN est que grâce à l’adhésion et à l’engagement de ses nombreux militants, à l’engagement personnel du président du parti, l’ASMA a fait un grand bond pour occuper la 4ème force nationale.

Cette rentée politique de l’ASMA à Ségou va atteindre son sommet avec l’allocution du Chef du Parti, le Président et fondateur Soumeylou Boubeye Maiga chaleureusement applaudi. Fidèle au franc parler qu’il a toujours affiché, il fera la déclaration que le parti ASMA accorde son soutien indéfectible au Président Ibrahim Boubacar Keita, au Premier ministre Dr Boubou Cissé, à l’accord politique, à son projet de société et aux réformes institutionnelles à venir. Dans son style narquois dont lui seul il a le secret, il se dira très requinqué de voir que, quand bien lui-même il n’est plus premier ministre, le Parti se porte toujours bien à travers les nouvelles adhésions qui concernent et conseillers et députés et ministres. Le Président du Parti clamera haut qu’il servira toujours son pays quelle que soit la fonction qu’il occupe. L’ASMA est un parti d’avant-garde national qui participera à toutes les échéances électorales précisera Soumeylou Boubeye Maiga. Il a demandé à tous les militants du parti quels qu’ils soient d’œuvrer avec dignité et courage pour le retour de la paix au Mali. Encore que le parti tout entier se souviendra, se battra pour la récompense du mérite à l’endroit de tous ceux qui font flotter au firmament le drapeau du parti.

Toujours dans son intervention, l’ancien premier ministre se dit fier de voir qu’après son départ de la primature, le parti est 4ème parti sur la carte politique malienne. Conséquemment il a salué la sincérité et la fidélité de tous ceux qui leur ont fait confiance. D’autres activités suivront dans d’autres régions du pays pour mieux implanter davantage le parti.

Un point saillant à retenir au cours de cette rentrée politique, c’est le lancement de 3 sites asmacfp.org, asmacfp.ml, asma-cfp.ml du parti et Soumeylou Boubeye Maiga est le premier à s’inscrire.

Abdoulaye Yérélé

