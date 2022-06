Avec une production de 777. 120 tonnes de coton graine nettement supérieure aux 760. 000 tonnes, prévues ; le Mali trône bien au firmament des grands producteurs africains de l’or blanc à l’issue de la campagne écoulée. Une performance saluée à juste titre par Programme Régional de Production Intégrée de Coton.

A la fin de chaque campagne agricole, le Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique a rendu public son bulletin d’information N° 39 relative à la production, la superficie, le rendement, le prix d’achat du coton graine et celui de la cession des engrais de l’ensemble de ses pays membres, notamment : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte D’ivoire, Mali, Sénégal Tchad et Togo. C’est suite à une assemblée tenue à Dakar, sous la présidence de Kodjane N’Diamoi, le président en exercice du programme.

Marquée par une pluviométrie assez contrastée dans la plupart des pays, avec une installation tardive par endroits, une fin brusque dans certains pays et un prolongement jusqu’au début des ouvertures de capsules dans d’autres, la campagne cotonnière 2021/2022, s’en tient aux chiffres avancés, à être satisfaisante. La production de coton a, néanmoins, augmenté dans la majorité des pays par rapport à celle de la campagne 2020/2021, exceptés la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Togo qui ont connu des difficultés spécifiques au cours de la campagne. Quant aux rendements coton graine, ils ont connu une amélioration dans la plupart des pays.

Et c’est le Mali qui occupe la première place en termes de production. En effet, pour une prévision estimée à 760. 000 tonnes, le Mali a terminé la campagne à 777. 120 tonnes de coton graine. Il est suivi par le Bénin, qui sur une prévision de 871. 689 tonnes, a obtenu 766. 273 tonnes de coton graine. Viennent ensuite le Burkina Faso avec 595. 866 tonnes pour une prévision de 700. 000 tonnes, la Cote d’Ivoire 475. 354 tonnes pour une prévision de 547. 800 tonnes, le Tchad 292 540 tonnes pour de 180. 000 tonnes, le Cameroun 231 075 tonnes pour une prévision de 352 500 tonnes, le Togo 68. 708 tonnes. Et le Sénégal ferme le rang avec 18 572 tonnes. Et seuls le Mali et le Tchad sont en hausse par rapport à leur prévision de production.

La performance après de dures épreuves

D’ailleurs, le programme a même félicité le Mali pour avoir récupéré sa place de premier producteur, après une campagne catastrophique corollaire au boycott des producteurs de coton sur fond de prix relatifs à l’engrais et au kilo du coton graine.

Et contrairement à la rumeur, le Bénin est loin d’être le premier producteur de coton de la campagne écoulée, du moins pas de la campagne 2021/2022. Il se place derrière le Mali avec une différence de 10847 tonnes de coton graines.

Drissa Togola

