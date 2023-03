Sécurité alimentaire et nutritionnelle : L’Etat du Mali annonce de fortes solutions d’atténuation pour 2023

Au Mali, 1246889 personnes ont besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle, et 4035889 personnes sont dans une situation d’’insécurité alimentaire modérée. Aussi, le Plan National de Réponse 2023 va tenter d’apporter des solutions d’atténuation pour plus de 3 millions de personnes, a annoncé le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla Maïga à l’occasion des travaux de la 19ème session du Conseil national de la Sécurité alimentaire (CNSA) tenue ce lundi 27 mars à la Primature.

Présidée par le Premier ministre en présence du ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dont M. Bart Ouvry, ambassadeur de l’Union européenne, Chef de file des PTF, la 19ème session du CNSA avait à l’ordre du jour l’examen de la situation de mise en œuvre des recommandations de la session précédente, le bilan du Plan National de Réponse 2022 ; la situation alimentaire et nutritionnelle de 2023; l’adoption du projet du Plan National de Réponse de 2023.

« La présente session se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel très difficile pour bon nombre de nos concitoyens se trouvant dans des zones de précarité et d’insécurité, en dépit des efforts immenses déployés par le Gouvernement, tant sur le plan de la sécurité des personnes et de leurs biens que dans le domaine plus spécifique de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle », a déclaré le Premier ministre le Dr Choguel Kokalla Maïga en procédant à l’ouverture de la session. Selon l’évaluation provisoire du Système d’Alerte Précoce à travers le Cadre Harmonisé, 1246 406 personnes dans le pays, ont besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle. Et 4 035 889 personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire modérée. Ces dernières ont besoin d’être soutenues pour la restauration de leur capital productif à partir d’activités d’appuis dans les domaines des activités génératrices de revenus (agriculture, maraîchage, élevage, pêche et aquaculture etc), a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que cette vulnérabilité s’explique d’une part par les rendements des populations et l’économie globale rendus difficiles suite aux successions de crises nationale, régionale et internationale en plus des déficits constatés lors de la campagne agricole 2022-2023. Toutefois, il a tenu à rassurer que ce nombre très important de personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle bénéficiera de mobilisation technique et financière à hauteur du volume.

« L’Etat va apporter une assistance alimentaire de 30010 tonnes de céréales aux 1246 406 personnes vulnérables ; procéder à des distributions ponctuelles d’urgence de 2000 tonnes de céréales ; effectuer des ventes d’intervention de 15000 de céréales ; de renforcer les moyens d’existence et la capacité de résilience en mettant en place des boutiques témoins au niveau de certaines communes du district de Bamako », précise le Premier ministre. Quant au Plan National de Réponse 2023, il indique des solutions d’atténuation pour plus de 3 millions de personnes. Toute en précisant que la réponse à apporter mettra en cohérence les actions conjointes de l’Etat et celles des partenaires du sous-groupe Sécurité Alimentaire. Le Chef de file des PTF, a réaffirmé à son tour leur soutien et accompagnement à l’Etat du Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

