Suivi de l’évolution de la campagne agricole : Tenue du conseil élargi de trois cabinets ministériels

La salle de conférence de la DFM (Direction des finances et du matériel) du Ministère de l’Agriculture a abrité, le jeudi 29 août 2024, la tenue du conseil élargi impliquant le département de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et du Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Les différents ministres des départements concernées ont pris part à cette rencontre. Il s’agit respectivement, de Daniel Siméon KELEMA, Youba BA et de REDOUANE.

Au centre des discussions, figurait la question du suivi de l’évolution de la campagne agricole 2024-2025, à la date du 20 août 2024 et l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 14ème session du Conseil Supérieur de l’Agriculture tenu le 30 avril 2024.

En ouvrant les travaux, le Ministre de l’Agriculture a rappelé que notre politique de promotion des filières Agricoles, selon l’article 173 de la Loi d’Orientation Agricole LOA, doit prendre en compte les filières stratégiques. Il s’agit, dit-il, notamment du coton, du riz, des fruits et légumes, blé et bétail, la viande, les produits de la pêche, les oléagineux et les céréales sèches. Les réflexions de ces travaux contribueront à promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive prônée par les plus hautes autorités de notre pays.

Des exposés présentés par plusieurs structures dont la DNA (Direction nationale de l’agriculture), la DNPIA, la DNSV, la DNP, MALI MÉTÉO ont permis une compréhension partagée sur la campagne agricole en cours, la campagne pastorale, halieutique et aquacole. Ces exercices ont aussi permis de faire la lumière sur la situation d’ensemble de la pluviométrie, de la crue dans les cours d’eau et les perspectives et les recommandations relatives au Conseil Supérieur de l’Agriculture.

Sidiki Adama Dembélé

