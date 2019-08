Le modèle chinois du socialisme dans le cadre de l’initiative de la “Ceinture et la route”, sous la direction du président Xi Jinping, est en train d’apporter aux pays africains en général et en particulier au Mali les appuis techniques et financières nécessaires pour leur permettre d’entamer un réel décollage économique et, par conséquent, leur vrai indépendance et le bien-être de leurs populations.

C’est dans ce contexte qu’un séminaire, sur les techniques de la transformation des produits agricoles pour la République du Mali, a ouvert ses portes le jeudi 15 août 2019, à Beijing en Chine. Il regroupe une quinzaine de participants venus du monde agricole du Mali. Ce séminaire, qui s’étalera sur un mois, combine des cours et la pratique, fournira une plateforme optimale pour trouver la faiblesse des techniques de transformation des produits agricoles et explorer les meilleures solutions pour le développement du monde rural malien. Ce secteur qui emploie près de 80 % de la population et compte 41 % du produit Intérieur Brute (PIB) souffre cruellement d’un manque des unités de transformation. La preuve, selon le Premier conseiller à l’ambassade du Mali à Pékin, Almoustapha El Hadji Dicko qui a rehaussé l’éclat de la cérémonie d’ouverture du séminaire par sa présence, “plus 90 % des produits agricoles et d’élevage du Mali sont vendues à l’état brut, sans passer par aucun processus de transformation de base “. Toutes choses qui freinent le développement harmonieux du secteur.

Ainsi, il urge d’aller vers les technologies de transformation des produits agricole au Mali afin de créer une plus-value, tout en créant des emplois sûrs quand on sait que la croissance économique de notre pays se repose essentiellement sur l’agriculture. Pour accroitre cette croissance, l’Office du Niger, qui est le plus grand basin agricole du Mali et de la sous-région ouest africaine, dispose d’une immense potentialité qu’il faut mettre davantage en valeur à travers l’installation des unités de transformation des produits agricoles. Avec près de 2 millions hectares aménageables, l’Office du Niger, s’il bénéficie de l’appui technique et financier de la Chine, peut bien atteinte son objectif initial : devenir le grenier de l’Afrique de l’Ouest en assurant une sécurité alimentaire pour l’ensemble de ses pays.

Comment résoudre le problème de la pénurie alimentaire ?

Pour assurer cette sécurité alimentaire, il est impératif de maitriser les techniques de transformation des produits agricoles. Car, “elles sont essentielles pour le développement de l’industrie alimentaire, permettent de diminuer le gaspillage des ressources, enrichies les variétés et augmentent la production agricole”, a déclaré Mme LUO Yanqin, Directrice du Département de la Coopération Internationale et du Développement Commercial a l’ouverture des travaux du séminaire. Avant d’ajouter que “l’application et la diffusion des techniques avancées de la transformation des aliments, ainsi que le renforcement de la communication et la coopération internationale sont nécessaires pour résoudre le problème de la pénurie alimentaire”. C’est pourquoi pendant le temps de la formation, les participants seront outillés afin de maitriser les théories fondamentales, les méthodologies et les tendances prévues du développement de la technologie en matière de transformation des produits agricoles.

L’Institut national de Recherche en industrie d’alimentation et de fermentation de la Chine qui organise le séminaire sur la transformation des produits agricoles en République du Mali sous les auspices du Département de la Coopération internationale et du Développement commercial, vise à renforcer la coopération entre les deux pays tout en ouvrant de nouvelles opportunités.

Alassane Diarra

(depuis Beijing)

