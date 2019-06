Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale a reçu cette année, les réunions annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD). C’était du 11 au 14 Juin 2019. Quelques 3 000 invités dont des chefs d’Etat ou de gouvernement, des ministres et de dirigeants de banques et institutions financières de l’Afrique et d’autres continents ont pris part aux travaux.

Toutes les rencontres se sont tenues dans les installations ultra modernes de Sipopo, une ville construite par le président équato-guinéen, Theodoro Obiang NGuema, à l’honneur du continent en 2011 et baptisée, ville de l’Afrique.

La cérémonie d’ouverture a enregistré, outre la présence du président hôte, la participation du président mauritanien le général Mohamed Ould Abdel Aziz, le Roi du Swaziland, Mswati II.

L’ensemble des interventions ont porté sur le thème général de “ l’intégration régionale pour la prospérité” donc comment booster le développement de l’Afrique à travers une plus grande fluidité aux frontières pour permettre la circulation rapide des personnes, des biens et des services.

Le pays Obiang NGuema qui accueille les rencontres s’est dit fier de recevoir l’Afrique dans son pays qui grâce “aux revenus du pétrole et investis dans le pays et pour les populations, se transforme” d’après lui. Il a profité de l’occasion pour justifier son action à la tête de ce petit pays pétrolier de l’Afrique centrale et fustiger en même temps les complots internationaux visant à saboter ses programmes et à s’accaparer des biens et des ressources du pays et même de l’Afrique.

Joignant sa parole à celle du président équato-guinéen, le président du Groupe de la BAD, le Dr. Akinwumi Adesina, a demandé aux dirigeants africains d’investir davantage dans les secteurs porteurs et principalement dans les programmes qui profitent à la jeunesse “pleine de dynamisme et fer de lance du développement du continent”. Le patron de la banque africaine de développement a aussi demandé de faire tomber les murs et les barrières entre les pays afin de laisser libre cours aux mouvements des hommes, des capitaux et des services pour accélérer la croissance économique qui permettra à notre continent de retenir ses cerveaux et ses bras valides et donc rattraper son retard.

Correspondance particulière

