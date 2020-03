En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, la Banque Atlantique Mali, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a organisé un panel à Bamako, le samedi 14 mars, sur son programme de financement inédit destiné aux femmes entrepreneures.

-Maliweb.net- A l’ouverture des travaux de cette journée de la Banque Atlantique dédiée à la femme entrepreneure, le directeur général adjoint, Moussa Touré, a rappelé que l’accompagnement des femmes a toujours été une tradition pour cet établissement financier qui, à l’en croire, a déjà soutenu des projets porteurs féminins dans le domaine de l’agriculture, le commerce ou les nouvelles technologies. Le DGA de poursuivre que la Banque Atlantique Mali, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a déployé, aujourd’hui, un programme de financement inédit destiné aux femmes, intitulé « Entreprenariat Féminin, Banque Atlantique s’engage ! ». Pour lui, les axes prioritaires de développement du groupe BCP sont fondés sur les valeurs de solidarité et de citoyenneté.

A cet effet, soutient-il, la Banque s’engage à promouvoir l’entreprenariat féminin en facilitant aux femmes entrepreneures l’accès aux financements bancaires. « Nous débloquerons au total la somme d’un milliard de Francs FCFA pour financer des projets portés par des femmes entrepreneures. Cette action est l’illustration de l’engagement citoyen de la banque en faveur de l’inclusion financière », a annoncé le DGA Moussa Touré. Lequel poursuit que ce programme de financement permettra aux femmes entrepreneures de bénéficier des conditions avantageuses de taux, de maturité et de garantie. Le programme devrait démarrer avec l’accompagnement d’une quinzaine de projets viables portés par des jeunes femmes entrepreneurs, annonce –t-il.

Avant d’émettre le souhait qu’il espère les premières bénéficiaires seront suivies par beaucoup d’autres. Ce cadre a été mis à profit par le Directeur général adjoint de la Banque pour rappeler les résultats des études et rapports économiques liés au taux de remboursement bancaire. Le premier conclut que « les femmes ont un taux de remboursement bien supérieur à celui des hommes quand elles peuvent emprunter.» Et le second de confirmer qu’elles investissent davantage dans l’éducation des enfants quand elles parviennent à générer des revenus». Raison de plus pour les responsables de la Banque Atlantique de soutenir les femmes à devenir autonomes et à créer de la valeur ajoutée.

A noter que cette rencontre commémorative en marge de la journée internationale de la femme a été l’occasion pour les femmes de la Banque Atlantique pour ouvrir le débat sur « être une femme entrepreneure au Mali ». Plusieurs femmes leaders et entrepreneures invitées pour la circonstance ont donné leur avis et prodigué des conseils relatifs l’entrepreneuriat féminin.

Le projet a bénéficié l’approbation du Ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille qui était représenté par son Secrétaire général. Lequel a rendu hommage à la Banque Atlantique pour avoir créer ce cadre pour réfléchir à la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

